Caravana cu Medici lansează în Suceava o campanie pentru promovarea analizelor medicale anuale

Campania se desfășoară în parteneriat cu autoritățile locale, medicii de familie, asistenții medicali comunitari și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Caravana cu Medici a lansat o campanie de informare și educație medicală în trei comunități din județul Suceava, cu scopul de a încuraja populația să efectueze anual controale medicale și analize de rutină. Inițiativa face parte dintr-un demers mai amplu dedicat prevenirii și depistării precoce a bolilor cronice.

Președintele Asociației Caravana cu Medici, Vlad Berbecar, spune că obiectivul principal al campaniei este schimbarea mentalității privind prevenția.

„Vrem să promovăm prevenția. Vrem să mergem către comunități, către oameni și să promovăm educația medicală și prevenția. Să le transmitem oamenilor acest mesaj simplu, dar pe care mulți nu-l știu, că trebuie să meargă la un control anual, să-și facă un control medical la medicul de familie o dată pe an și un set de analize, să-și verifice starea de sănătate”, a declarat Vlad Berbecar.

Potrivit acestuia, în multe comunități oamenii ajung la medic doar atunci când apar simptome, iar lipsa controalelor preventive întârzie depistarea unor afecțiuni.

„Sunt oameni care nu au făcut niciodată analize sau oameni care fac foarte rar. Și oamenii, în general, se duc foarte rar la medic. Se duc doar atunci când îi doare ceva, când au o problemă. Ori noi fix asta vrem să schimbăm. Vrem să le imprimăm acest obicei de a merge periodic la medic să-și facă un control medical”, a explicat președintele asociației.

Campania se desfășoară în parteneriat cu autoritățile locale, medicii de familie, asistenții medicali comunitari și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin implicarea preoților din comunitățile vizate.

„Împreună cu autoritățile locale, cu primăria, cu medicii de familie, cu asistenții medicali comunitari și cu partenerii noștri vrem să transmitem acest mesaj simplu: du-te și fă-ți un control medical anual și un set de analize de sânge. Nu pentru că te doare ceva, ci pentru că s-ar putea să ai o problemă de sănătate de care încă nu știi”, a afirmat Vlad Berbecar.

În cadrul campaniei este promovată și efectuarea analizei pentru hemoglobina glicozilată (HbA1c), investigație care poate contribui la depistarea precoce a diabetului zaharat.

„Am vrut să creștem rata de diagnostic a diabetului și am inclus și această analiză în analizele pe care îi îndemnăm pe oameni să și le facă, tocmai pentru că este o analiză foarte eficientă. Practic, ne spune media glicemiilor pe ultimele trei luni și ne poate da foarte ușor un diagnostic de diabet”, a precizat acesta.

Campania se va desfășura pe parcursul a șase luni, iar organizatorii își propun să crească numărul persoanelor care merg la medicul de familie pentru controlul anual și efectuarea analizelor recomandate.

„Vrem ca la finalul campaniei să putem spune că o bună parte din comunitatea locală va fi mers la medicul de familie și va fi făcut acel control medical anual”, a concluzionat Vlad Berbecar.