Cât trebuie să cântărească ghiozdanul copilului în funcţie de vârsta acestuia. "Dacă este prea greu poate duce la blocarea diafragmei"

Elevi grăbiți pe coridorul școlii cu ghiozdanele în spate. foto: Getty Images.com/ Westend

Ghiozdanul prea greu poate afecta grav sănătatea copiilor, atrage atenția Prof. dr. Elena Căciulan, specialist în recuperare medicală. Potrivit acesteia, greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10-15% din greutatea corporală a copilului.

„Faptul că noi încărcăm acest ghiozdan cu foarte multe kilograme nu face altceva decât să schimbe postura copilului, să apară asimetrii și, mai târziu, dureri la nivelul spatelui”, a explicat medicul.

Specialistul subliniază și importanța modului corect de purtare: „Ghiozdanul trebuie să aibă bretele late, să fie purtat pe ambii umeri, nu pe unul singur. Cărțile grele trebuie așezate lângă spate, iar cele ușoare în partea din față. De asemenea, o centură la nivelul abdomenului ar fi foarte utilă.”

Recomandări medicale

greutatea ghiozdanului nu trebuie să depășească 10–15% din greutatea corporală a copilului

ghiozdanul trebuie purtat pe ambii umeri, cu bretele late și buretate

spatele ghiozdanului să fie anatomic, rigidizat, pentru a distribui uniform greutatea

manualele și caietele grele se pun mai aproape de spatele copilului

se recomandă organizarea orarului pentru a reduce numărul de cărți purtate zilnic

Pericolele ghiozdanelor prea grele la copii

probleme de postură: cocoșarea spatelui, umeri căzuți, mers dezechilibrat

dureri de spate, gât, umeri

deformări ale coloanei: scolioză, cifoză, lordoză

oboseală, scăderea capacității de concentrare

riscul de accidentări

Întrebată despre ghiozdanele tip troler, medicul a arătat că acestea nu sunt o soluție universal valabilă: „Dacă ghiozdanul este greu, se duce către posterior și poate provoca asimetrii la nivelul trunchiului. În plus, este dificil de transportat pe scări sau teren înclinat.”

Problemele nu se limitează doar la transportul ghiozdanului. Și poziția la birou joacă un rol esențial în sănătatea copiilor. „Poziția corectă este cu spatele și picioarele la 90°, iar tălpile sprijinite pe podea. Masa de lucru trebuie să aibă o înclinare de 10°, altfel copilul va duce trunchiul în față, ceea ce duce la blocarea diafragmei, probleme respiratorii și hipotonie abdominală”, a avertizat medicul.

Deformările apărute în copilărie pot rămâne și la maturitate dacă nu sunt corectate la timp. „Toate pozițiile repetitive intră în schema corporală. Ce este asimetric pentru ceilalți, pentru copil devine normal. Tocmai de aceea trebuie mers la un specialist la primele semne”, a mai spus Prof. dr. Elena Căciulan.

Medicii, părinții și profesorii pot contribui împreună la prevenirea acestor probleme, astfel încât ghiozdanul să rămână un instrument pentru educație, nu o povară pentru sănătate.