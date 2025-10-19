Procedura minim invazivă prin care se poate trata hipertensiunea. "Durează 30 de minute, iar apoi pacientul poate merge acasă"

Pastile răsturnate dintr-o cutie lângă un tensiometru digital. foto: pexels.com/Marta Branco

Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente afecțiuni la nivel global, afectând peste un miliard de oameni. În Europa, aproape jumătate dintre adulți suferă de această problemă, care poate conduce la boli de inimă, infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale sau insuficiență renală.

Hipertensiunea arterială este o afecțiune frecventă și cu consecințe grave. Pacienții care suferă de hipertensiune prezintă un risc crescut de a dezvolta boli de inimă, infarct, comoții cerebrale sau blocaj renal”, a declarat medicul Rareș Nechifor, în cadrul rubricii Sfat de sănătate.

Deși mulți cred că durerea de cap este principalul simptom al hipertensiunii, medicul explică că situația este mult mai insidioasă. „Cel mai obișnuit simptom este absența simptomelor. Sunt extrem de mulți pacienți hipertensivi care nu realizează că au hipertensiune. Atunci când apar dureri de cap sau amețeli, hipertensiunea este deja instalată de ceva timp și nu este bine controlată”, a precizat acesta.

Simptomele hipertensiunii

dureri de cap

amețeli

zgomote în urechi (țiuit)

vedere încețoșată sau dublă

palpitații

oboseală neobișnuită

sângerări nazale

greață, vărsături

dificultăți de respirație

durere toracică

Cum se măsoară corect tensiunea

tensiometru automat (preferabil de braț, nu de încheietură)

aparatul va afișa două valori: Sistolică (maximă) – presiunea când inima se contractă, Diastolică (minimă) – presiunea când inima se relaxează

notați valorile

2–3 măsurători la interval de 1–2 minute+ media lor

În ceea ce privește prevenția și tratamentul, medicul subliniază importanța diagnosticului corect și a monitorizării regulate:

„Trebuie să diagnosticăm tensiunea, să știm că suntem hipertensivi, apoi să ne luăm tratamentul. Este foarte important să avem un tensiometru în casă și să ne măsurăm tensiunea, să știm care e situația în care ne găsim.”

Pentru cei care întâmpină dificultăți în respectarea tratamentului medicamentos, există și metode inovatoare. „Există o procedură numită nervare simpatică renală. Nu este un tratament medicamentos, ci unul endovascular. Navigăm prin interiorul vaselor de sânge până în arterele renale, unde recalibrăm receptorii tensionali. Procedura durează aproximativ o jumătate de oră, după care pacientul merge acasă, iar tensiunea se reduce treptat cu 15-20 mmHg, reducând astfel riscul de accident vascular sau infarct cu până la 50%”, a explicat medicul.

Hipertensiunea netratată poate avea complicații grave, iar monitorizarea constantă și tratamentele personalizate sunt cheia pentru o viață sănătoasă.

Cui îi este recomandată sau nerecomandată Denervarea Arterelor Renale

Hipertensiune arterială esențială rezistentă la tratament – valori ale tensiunii arteriale > 140/90 mmHg sub tratament cu cel puțin 3 medicamente antihipertensive în doze corespunzătoare, dintre care unul este diuretic).

Nu sunt eligibili pacienții cu diabet zaharat tip I existând riscul teoretic de afectare renală.

Pacienții cu diabet zaharat de tip 2 au indicație majoră, studiile arătând pe lângă reducerea valorilor tensiunii arteriale și o ameliorare a metabolismului glucozei și a rezistenței la insulină.

Persoanele care nu vor sau nu au consecvența de a urma un tratament medicamentos. Statistic 50% dintre hipertensivi nu-si iau corect tratamentul (dintre acestia 17% nu iau deloc medicamentele prescrise).