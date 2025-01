Ce trebuie să faci imediat după o masă copioasă. Vlad Ciurea: „Altfel se depune totul”

O alimentație foarte calorică își pune amprenta imediat. Foto: Antena 3 CNN

Renumitul neurochirurg Vlad Ciurea a oferit sfaturi prețioase despre ce ar trebui să facem imediat după masă pentru a preveni problemele de sănătate, mai ales în perioadele în care consumăm alimente bogate în calorii. Potrivit acestuia, excesele alimentare își pun amprenta asupra organismului ”imediat”, nu doar din punct de vedere al greutății, ci și din punct de vedere al sănătății.

„O cantitate foarte mare dintr-o alimentație foarte calorică, foarte plină de calorii, își pune amprenta imediat. De aceea, vă rog, și asta nu neapărat că spun doctorii, simțiți și dumneavoastră: ați mâncat puțin mai greu, plimbați-vă, nu vă duceți direct la somn, pentru că atunci se depune totul.”

Profesorul atrage atenția asupra efectelor negative pe care le poate avea lipsa de activitate fizică imediat după masă. „În această perioadă crește burtica și ajungem la ceea ce, în limba engleză, i se spune ‘big belly, no brain’, adică burtă mare, creier zero. Tot sângele s-a dus în burtică, ducându-se acolo, s-a produs hipoxia cerebrală, hipoxie coronariană, și apar accidentele vasculare. Fie că vrem, fie că nu vrem.”

Renumitul neurochirurg subliniază și importanța hidratării adecvate, mai ales după mese copioase, sau în această perioadă, după Sărbători.

„Suntem deshidratați, pentru că am băut numai alcool și alte lucruri, nu am băut apă, care este atât de importantă. Am mâncat foarte mult, sângele s-a dus jos spre abdomen, spre intestin și acest organ minunat nu mai are lichidul, fluidul, apa și atunci apar ischemiile, închidere a vaselor, exact cum se întâmplă și cu râurile în perioade de secetă.”

Soluția propusă de profesor este simplă: prevenția. „Deci trebuie să prevenim”, a concluzionat el, recomandând mișcarea ușoară și hidratarea imediat după masă pentru a reduce riscurile de sănătate.

Așadar, pentru a nu avea probleme după mesele copioase, faceți o plimbare ușoară pentru a evita depunerea caloriilor și suprasolicitarea sistemului digestiv.

Totodată, hidratați-vă corespunzător, consumând apă și evitând consumul exclusiv de alcool sau alte lichide nesănătoase.

Și evitați să vă întindeți pe pat imediat după masă, pentru a preveni acumularea grăsimilor și problemele circulatorii.