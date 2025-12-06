Cele 12 fructe și legume cu cele mai multe pesticide. Majoritatea substanțelor găsite sunt legate de apariția cancerului

123 de substanțe chimice diferite au fost identificate în urma testelor. Sursa foto: Getty Images

Consumul de fructe și legume este esențial pentru o sănătate bună, deoarece sunt surse bogate de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți care ajută la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea bolilor cronice precum bolile cardiovasculare, diabetul și anumite tipuri de cancer. Cel puțin, așa ar trebui să fie. În realitate însă, poate însemna un adevărat „cocktail” de pesticide, un amestec de substanțe greu de pronunțat, scrie Metro.

Cel puțin asta reiese dintr-un studiu efectuat anul trecut în Marea Britanie pe 17 tipuri de fructe și legume, în care au fost identificate nu mai puțin de 123 de substanțe chimice diferite. Mai grav este că 42 dintre acestea sunt legate de apariția cancerului, iar 21 pot afecta sistemul hormonal.

Guvernul britanic, care a publicat rezultatele pe 20 noiembrie, a subliniat că în majoritatea cazurilor cantitățile au fost sub limitele considerate sigure.

Cu toate acestea, organizația Pesticide Action Network UK (Pan UK), care a analizat datele oficiale, avertizează că limitele de siguranță sunt stabilite pentru fiecare substanță în parte, pe când în realitate combinația dintre mai multe chimicale poate fi mult mai toxică, un fenomen cunoscut drept „efectul cocktail”.

Care fructe și legume sunt cel mai afectate

Potrivit rezultatelor testelor, strugurii se află printre produsele cu cele mai multe reziduuri: 90% dintre cele 108 probe testate conțineau mai multe pesticide simultan.

Totodată, într-o probă de stafide provenite din Turcia au fost găsite reziduuri de 16 pesticide diferite, inclusiv mai multe substanțe din categoria PFAS, așa-numitele „chimicale eterne” care persistă în organism și în mediu.

La fel și grepfrutul, unde 99% dintre mostre conțineau pesticide multiple, iar un singur kilogram de fructe a avut reziduuri din 10 substanțe.

Alte rezultate:

79% dintre lime-urile testate aveau reziduuri multiple

67% dintre banane

49% dintre ardeii grași

46% dintre pepeni

Un eșantion de ardei iute conținea 11 pesticide, iar o probă de broccoli, opt.

Cele 12 produse cel mai afectate

Grepfrut Struguri Lime Banane Ardei grași Pepeni Fasole verde Ardei iuți Ciuperci Broccoli Vinete Fasole uscată

Alte legume care, de regulă, se află în topul contaminărilor, precum spanacul, căpșunele sau roșiile, nu au fost testate în 2024, ceea ce nu înseamnă că sunt lipsite de risc.

Alimente ”organice” pline de pesticide

Problema este că au fost găsite reziduuri de pesticide chiar și în produse marcate ca „organice”. Un eșantion de ouă bio conținea cyromazină, o substanță folosită pentru a controla muștele în adăposturile pentru păsări. Totodată, un produs pentru bebeluși, a prezentat reziduuri de Fosetyl-Al, un fungicid.

Ce sunt „chimicalele eterne” PFAS?

„Chimicalele eterne” PFAS sunt substanțe extrem de persistente, care nu se degradează timp de sute de ani și se pot acumula în organism, cu potențiale efecte grave asupra sănătății. 29% dintre pesticidele identificate în testele britanice conțin PFAS.

Unele substanțe descoperite nici măcar nu sunt permise în Marea Britanie, dar ajung în sistemul alimentar prin produse importate din țări unde sunt încă autorizate.

Cum pot fi eliminate

Spălarea legumelor ajută, dar nu rezolvă complet problema. Coaja sau spălarea cu bicarbonat pot îndepărta o parte din reziduurile de la suprafață, însă multe substanțe pătrund în pulpa fructelor și a legumelor pe măsură ce cresc.

De aceea este aproape imposibil să eliminăm complet expunerea.