Cinci lucruri necesare ca să trăiești mai mult și mai sănătos. Ken le-a aflat după ce a vizitat cinci țări. Două sunt în Europa

Un expert în domeniul longevității a vizitat cinci dintre țările cu cea mai mare speranță de viață sănătoasă din lume ca să afle cum să îți menții o viață activă după 60 de ani, scrie CNBC. Două dintre aceste țări sunt în Europa.

Ken Stern a petrecut anul trecut documentându-se pentru cea mai recentă carte a sa, „Healthy to 100: How Strong Social Ties Lead to Long Lives”. În cadrul cercetării, el a vizitat cinci dintre cele mai sănătoase țări din lume: Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Italia și Spania, pentru a înțelege cum reușesc acestea să mențină persoanele în vârstă active, implicate, sănătoase și pline de sens.

„Am ales aceste țări pentru că au unele dintre cele mai mari speranțe de viață sănătoasă din lume, cu până la un deceniu mai mult decât în Statele Unite”, explică Stern. „Și, interesant, niciuna dintre ele nu oferă condiții perfecte pentru îmbătrânire: Singapore este aglomerat și competitiv, iar în Spania ratele de obezitate și fumat sunt ridicate. Dacă ei pot reuși, putem și noi.”

În Japonia, la un centru comunitar din Kanazawa, autorul a văzut cum persoanele în vârstă predau, fac voluntariat, conduc restaurantul sau pur și simplu socializează cu tinerii și cu persoanele cu sindrom Down. În Coreea de Sud, educația pe tot parcursul vieții este înscrisă chiar în Constituție. Singapore construiește un întreg „district al sănătății”, iar în Italia seniorii sunt încurajați să contribuie activ prin voluntariat.

După această experiență, Stern a decis să adopte cinci principii pentru a trăi mai mult și mai fericit:

1. Să-și planifice următorii 20 de ani cu aceeași seriozitate ca pe ultimii

La 62 de ani, Ken Stern consideră că are în față cel puțin încă două decenii de sănătate bună și vrea să le trăiească în același ritm ca și până acum. După o viață petrecută în managementul conținutului media, el a descoperit în anii 50 pasiunea pentru a spune poveștile personal. În ultimul deceniu, a scris trei cărți, a lansat un podcast, două newslettere săptămânale și un canal video pe Instagram numit GrandPeople.

„Societatea ne împinge să facem planuri serioase în tinerețe și la mijlocul vieții, dar nu și după 60 de ani”, spune el. „Eu vreau ca următorii 20 de ani să fie la fel de plini de sens ca ultimii.”

2. Să nu se retragă complet, ci să regândească modul în care muncesc

În Japonia, țara cu cea mai mare proporție de lucrători vârstnici din lume, mulți aleg să muncească nu pentru bani, ci pentru scop, conexiune și sănătate. Stern a întâlnit japonezi în vârstă care lucrau part-time pe linii de asamblare, în contabilitate, ca șoferi de taxi sau ghizi turistici.

Inspirat de acest model, el nu intenționează să se retragă, ci să lucreze în propriul ritm: să continue să scrie cărți și articole, dar fără presiunea unui volum constant. „Între a munci full-time și a te retrage complet există un echilibru. Important e să lucrezi în felul care se potrivește vieții tale.”

3. Să petreacă timp cu oameni de toate vârstele

Ken Stern a observat că în multe țări interacțiunea între generații este considerată o strategie de sănătate publică. Studiile arată că relațiile între generații sporesc fericirea, starea de bine și sănătatea fizică și mentală.

Într-o societate americană adesea „segregată pe vârste”, el își propune să caute activ locuri și activități unde poate interacționa cu tineri, fie prin muncă, voluntariat sau prietenii. În viitor, spune că s-ar muta chiar într-un loc precum Mirabella (Arizona State University) sau Gorham House (Maine), unde azilurile sunt combinate cu grădinițe, un model care aduce generațiile împreună.

4. Să prioritizeze socializarea în detrimentul timpului petrecut online

„Timpul petrecut cu prietenii a scăzut drastic în SUA, în timp ce timpul petrecut cu tehnologia a explodat”, observă Stern. În Italia, el a remarcat contrariul: oamenii petrec mai mult timp la mese, în familie, și mai puțin online.

Concluzia sa este sprijinită de studiul Harvard de lungă durată, care arată că relațiile pozitive sunt cheia unei vieți lungi și fericite, chiar mai importante decât cariera, banii, sportul sau dieta. Pentru început, Stern își propune mese de familie fără telefoane și mai puțin „scrolling” pe rețelele sociale, pentru a face loc conversațiilor reale.

5. Să nu înceteze niciodată să învețe

Cercetările arată că învățarea continuă sprijină îmbătrânirea sănătoasă. Stern intenționează să profite de programele gratuite sau cu cost redus destinate adulților în vârstă. În timp ce se gândește la următorul proiect editorial, plănuiește să urmeze un seminar de scriere la Osher Lifelong Learning Institute, care oferă cursuri în universități din SUA.

„Orice aș alege să studiez, o voi face față în față”, spune el, „pentru că interacțiunea directă maximizează conexiunile sociale și, implicit, longevitatea.”