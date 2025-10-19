Cum alegi perna în funcție de poziția în care dormi. Care este cea mai dăunătoare poziție, potrivit medicilor: Afectează coloana

Indiferent de poziție, coloana vertebrală trebuie să rămână dreaptă și bine susținută. Foto: Getty Images

Alegerea unei perne pare un detaliu banal, dar poate face diferența între o noapte odihnitoare și una plină de disconfort. Medicii atrag atenția că foarte mulți oameni dorm pe perne nepotrivite, ceea ce afectează calitatea somnului și, implicit, sănătatea generală, scrie The Guardian.

„O pernă corect aleasă trebuie să mențină capul și gâtul aliniate cu coloana vertebrală”, explică dr. Geet Paul, director al Departamentului de Medicină a Durerii din cadrul George Washington University School of Medicine. „Mulți aleg perna doar după cât de moale sau pufoasă este, fără să țină cont de poziția în care dorm.”

Potrivit specialiștilor, perna greșită poate contribui la dureri de gât, de spate sau la somn fragmentat. „Calitatea slabă a somnului este asociată cu probleme cardiovasculare, mentale și de concentrare”, spune dr. Doug Cary, fizioterapeut și expert în sănătatea somnului.

Poziția de somn dictează tipul de pernă

Există patru poziții principale de somn: pe spate, pe burtă, pe o parte cu genunchii aliniați (poziție de susținere) și pe o parte cu genunchiul de sus adus în față (poziție provocatoare). Ultimele două sunt considerate mai puțin sănătoase, deoarece pot duce la disconfort și rigiditate musculară.

Indiferent de poziție, coloana vertebrală trebuie să rămână dreaptă și bine susținută. „O poziție incorectă, cum ar fi gâtul răsucit sau spatele arcuit, poate provoca dureri și tensiune pe termen lung”, avertizează dr. Paul.

Recomandări în funcție de poziția de somn

Pentru cei care dorm pe spate

Cea mai importantă regulă este ca bărbia să nu atingă pieptul. „O pernă prea înaltă sau prea tare poate forța această poziție. Ideal este să rămână un spațiu de cel puțin patru degete între bărbie și piept”, explică dr. Lindsay Orosz, director de cercetare la National Spine Health Foundation.

De asemenea, specialiștii recomandă un suport suplimentar sub genunchi — o pernă sau o pătură rulată — pentru a reduce presiunea asupra zonei lombare.

Pentru cei care dorm pe o parte

Perna trebuie să fie suficient de înaltă pentru a menține gâtul drept, dar nu atât de înaltă încât să apropie urechea de umăr. „De obicei, o pernă cu fermitate medie oferă echilibrul ideal”, spune dr. Paul.

Un alt truc util este așezarea unei perne între genunchi, pentru a menține alinierea corectă a coloanei. „O linie imaginară trasată de la nas spre stern și apoi spre ombilic trebuie să fie dreaptă”, adaugă Orosz.

Pentru cei care dorm pe burtă

Medicii nu recomandă această poziție. „Somnul pe burtă duce adesea la dureri de gât, umeri și spate, pentru că implică răsucirea gâtului și o presiune suplimentară pe coloană”, explică dr. Paul.

Dacă totuși este poziția naturală de somn, se pot folosi perne subțiri sub cap și șolduri, pentru a reduce tensiunea asupra spatelui.

Materialul pernei contează

În privința materialelor, totul ține de preferință. Spuma cu memorie, latexul sau spuma clasică sunt opțiuni frecvente. În schimb, pernele din pene, deși plăcute la atingere, s-au dovedit mai puțin confortabile, potrivit studiilor citate de dr. Cary.

De asemenea, duritatea saltelei și greutatea corporală influențează alegerea. Pe o saltea moale, corpul se afundă mai mult, ceea ce necesită o pernă mai joasă.

Cât de des trebuie schimbată perna

Specialiștii avertizează că perna nu este o investiție pe viață. „Majoritatea pernelor trebuie schimbate la 1-2 ani”, spune dr. Orosz.

Un test simplu: dacă îți pliezi perna în două și nu revine la forma inițială, e timpul pentru una nouă. Semnele cele mai clare sunt disconfortul, nodurile din umplutură și durerile de gât apărute dimineața.

Când problema nu este perna

Dacă durerile de gât sau spate persistă și pe parcursul zilei, este posibil ca problema să nu fie perna, ci postura din timpul somnului sau o afecțiune mai serioasă. „Dacă pacientul a încercat toate tipurile de perne și durerea persistă, sursa este alta — de obicei postura sau o problemă musculoscheletală”, explică dr. Cary.

Recomandarea unanimă a specialiștilor: evitați, pe cât posibil, somnul pe burtă. „Din perspectiva sănătății coloanei vertebrale, somnul în această poziție este cea mai dăunătoare alegere”, concluzionează dr. Cary.