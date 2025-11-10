Cum poate fi inversat procesul de îmbătrânire. Cercetătorul de la Harvard Patrick Paine: "Nu mai e un vis"

2 minute de citit Publicat la 13:00 10 Noi 2025 Modificat la 13:01 10 Noi 2025

Cercetătorul de la Harvard Medical School Patrick Paine. Foto: antena3.ro

Pentru prima dată, România găzduiește Congresul Internațional de Longevității, un eveniment care aduce în premieră la București unii dintre cei mai influenți specialiști din lume în biologie celulară, medicină regenerativă și știința îmbătrânirii sănătoase.

Printre invitați se află şi cercetătorul de la Harvard Medical School, Patrick Paine, unul dintre pionierii reprogramării celulare, care a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, ce înseamnă întinerirea unei celule și cum această descoperire ar putea transforma viitorul medicinei.

„Când îmbătrânim, celulele noastre capătă anumite trăsături specifice, pierd capacitatea de a se multiplica și de a funcționa corect. Întinerirea înseamnă să readuci aceste celule la starea pe care o aveau când erau tinere, să le redai potențialul și funcționalitatea pierdute”, a explicat cercetătorul.

El a detaliat că procesul se bazează pe analiza „ceasului epigenetic”, un indicator biologic care arată vârsta reală a celulelor. Prin observarea schimbărilor la nivelul epigenomului, oamenii de știință pot măsura cât de „bătrâne” sunt celulele și pot interveni pentru a le reprograma.

Întinerirea poate fi obținută prin intermediul a doar două molecule mici. „Am demonstrat că este suficient să folosim două molecule pentru o reprogramare parțială, capabilă să întinerească fenotipul unei celule îmbătrânite”, a spus specialistul, subliniind că rezultatele obținute până acum în laborator sunt spectaculoase.

Experimentele realizate pe organisme simple, cum ar fi viermii, au arătat că această metodă poate extinde durata de viață cu peste 40%, fără efecte adverse majore. „În locul unor efecte secundare negative, observăm beneficii secundare — celulele devin mai tinere, mai active și mai sănătoase”, a completat cercetătorul.

El a subliniat că obiectivul final nu este neapărat prelungirea vieții în sine, ci creșterea duratei vieții sănătoase – acei ani în care organismul rămâne puternic, funcțional și ferit de bolile cronice asociate vârstei înaintate.

Congresul Internațional de Longevitate are loc la Biblioteca Națională a României, între 11 și 13 noiembrie, în cadrul Longevity Expo Forum Fest, ediția a treia. Participarea este gratuită, iar evenimentul reunește medici şi cercetători.

România, pe harta mondială a medicinei longevității: Cercetătorul Harvard Patrick Paine, în premieră la București

România devine, în aceste zile, gazda unui moment istoric pentru medicina longevității. La București are loc, în premieră, Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României – un eveniment de referință pentru Europa de Sud-Est, dedicat științei prelungirii vieții sănătoase.

Invitatul special al acestei ediții este Patrick Paine, cercetător la Harvard Medical School și MIT, unul dintre pionierii reprogramării celulare – un domeniu revoluționar care promite terapii capabile să încetinească sau chiar să inverseze procesul de îmbătrânire.

Studiile sale au demonstrat că reprogramarea parțială a celulelor umane poate inversa multiple semne ale îmbătrânirii, de la repararea ADN-ului până la reducerea stresului oxidativ. Într-un experiment recent, Paine a arătat că un cocktail de două molecule mici poate întineri celulele îmbătrânite și prelungi durata de viață a organismului model C. elegans cu peste 40% – o premieră științifică publicată în reviste de top precum Aging Cell și EMBO Molecular Medicine.

Patrick Paine este cercetător postdoctoral (Research Fellow) la Harvard Medical School, afiliat Laboratorului de Biologie Cardiovasculară din cadrul Beth Israel Deaconess Medical Center și Massachusetts Institute of Technology (MIT). Activitatea sa se concentrează pe identificarea de intervenții non-genetice care pot întineri celulele și țesuturile îmbătrânite, deschizând drumul către terapii sigure de rejuvenare.