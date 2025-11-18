Cum se face corect o spălătură nazală cu soluții saline. Cei mai importanți pași

1 minut de citit Publicat la 10:39 18 Noi 2025 Modificat la 10:39 18 Noi 2025

În prim-plan, nasul şi buzele unei femei. foto: pexels.com/Mart Production

Congestie nazală, dureri de cap și presiune în zona ochilor sunt simptome pe care unii le pun pe seama unei răceli obișnuite. Dar pot ascunde, de fapt, o sinuzită. Medicul ORL Vlad Postelnicu a explicat, în cadrul emisiunii Sfat de sănătate, cum putem face diferența și ce greșeli ne pot agrava starea.

La prima vedere, răceala și sinuzita arată la fel. Dar există câteva indicii clare, spune medicul. „În mare parte, la debut au cam aceleași simptome. Sinuzita reprezintă o inflamație a sinusurilor paranazale. Avem patru simptome mari: o durere puternică, în crescendo, o obstrucție nazală severă, secreții purulente și, uneori, tuse provocată de scurgerile posterioare.”, a precizat medicul.

Specialistul atrage atenția că febra, starea generală proastă și durerile de cap sunt semne care diferențiază o răceală simplă de sinuzită.

În majoritatea cazurilor, sinuzita nu apare din senin, ci este o complicație a unei răceli ignorate. „De cele mai multe ori, da. O răceală simplă, netratată corect sau ajustată la timp, poate duce la complicații, mai ales dacă există factori preexistenți.”, explică medicul.

Deși unii pacienți tind să aștepte ca simptomele să treacă de la sine, recomandarea specialistului este fermă. „Sinuzita nu prea trece de la sine. Răceala se ameliorează în 4–5 zile. Dacă apar dureri puternice, secreții nazale purulente sau obstrucție severă, este necesar un consult. La debut, și răceala, și sinuzita se pot calma printr-o toaletare corectă a nasului.”

Cum curățăm corect nasul. Greșeala pe care o fac mulți români

Toaletarea nasului poate părea un gest banal, dar făcut greșit poate provoca durere și chiar leziuni. „Majoritatea spray-urilor trebuie ținute vertical, ca o sticluță de parfum. Jetul trebuie îndreptat din față către spate, nu în sus, spre vârful capului. Dacă administrăm produsul greșit, apare durerea și disconfortul.”, atenționează medicul.

Acesta explică faptul că, în cazul copiilor, o aplicare incorectă duce chiar la refuzul tratamentului: „Copiii sunt mai sensibili, nu suportă durerea. Dacă administrăm corect, nu apare disconfortul și toaletarea devine eficientă.”