Cum se poartă corect ghiozdanul pentru a evita problemele de spate la copii: Ordinea cărţilor contează

1 minut de citit Publicat la 10:30 22 Sep 2025 Modificat la 10:30 22 Sep 2025

Fetiță pregătindu-și ghiozdanul pentru școală. foto: Getty Images.com/ romrodinka

Ghiozdanul prea greu sau purtat greșit poate provoca dureri de spate, probleme de postură și chiar deformări ale coloanei vertebrale la copii, a avertizat medicul Elena Căciulan, în cadrul rubricii Sfat de sănătate.

Ghiozdanul copilului nu este doar un obiect de școală, iar modul în care este purtat și organizat poate avea efecte pe termen lung asupra sănătății. Prof. dr. Elena Căciulan a recomandat câteva reguli esențiale:

Greutatea ghiozdanului: Nu trebuie să depășească 10-15% din greutatea copilului. Supraincărcarea poate provoca schimbarea posturii, apariția asimetriilor și dureri de spate.

Bretele largi și purtare corectă: Ghiozdanul trebuie purtat pe ambii umeri, nu pe unul singur, pentru a evita dezechilibre și asimetrii la nivelul trunchiului.

Ordinea cărților: Cărțile grele se pun cât mai aproape de spate, iar cele ușoare în față, pentru o distribuție corectă a greutății.

Centura la nivelul abdomenului: Dacă ghiozdanul are centură, aceasta ajută la menținerea lui aproape de corp și la prevenirea dezechilibrelor.

Lungimea bretelelor: Bretelele nu trebuie să fie prea lungi, pentru ca ghiozdanul să nu alunece spre bazin și să provoace disconfort.Medicul atrage atenția și asupra poziției la birou: picioarele copilului trebuie să fie sprijinite pe podea, iar masa sau pupitrul să aibă o înclinare ușoară, de aproximativ 10°, pentru a preveni blocarea diafragmei și hipotonie musculară la nivelul abdomenului.

Respectarea acestor reguli previne durerile de spate și asimetriile, contribuind la dezvoltarea unei posturi sănătoase pe termen lung. Părinții și profesorii au un rol esențial în alegerea ghiozdanului potrivit, monitorizarea greutății acestuia și educarea copiilor în privința modului corect de a-l purta.