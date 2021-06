Curatarea faciala: Secretul unui ten frumos

Curatarea faciala acasa:

Cum ne curatam corect fata? In primul rand, trebuie sa stim ce tip de ten avem, ca sa ii putem oferi ingrijirea de care are nevoie. Ce functioneaza pentru tenul normal nu va da rezultate in cazul unui alt tip de ten, care are nevoi speciale.

Produsele de curatare faciala, precum gelul de curatare, demachiantul, mastile cu efect exfoliant, sunt diferite si ele trebuie folosite in mod corespunzator, pentru a nu face pielii mai mult rau decat bine

Spre exemplu, un ten normal are nevoie de produse dermato-cosmetice care sa nu incarce porii, pe baza de plante (orz, ovaz, mimoza, aloe vera), pe cand un ten sensibil sau uscat necesita extra hidratare si produse cu acid hialuronic si aloe vera.

Pielea grasa raspunde bine la ingrijirea pe baza de acid salicilic, acid mandelic si musetel, iar pielea ridata necesita produse pe baza de colagen, acid hialuronic si acid glicolic. In cazul unui ten hiperpigmentat, se recomanda produsele pe baza de vitamina C , acid kojic si acid glicolic.

Cei 5 pasi esentiali in curatarea tenului acasa:

Rutina zilnica de ingrijire faciala implica o curatare temeinica a tenului, atat dimineata, cat si seara. Prin curatare se indeparteaza celulele moarte, impuritatile, sebumul in exces si urmele lasate de unele produse cosmetice sau de machiaj.

Iata cei 5 pasi esentiali pentru o curatare corecta a tenului:

Utilizarea unui gel de curatare potrivit tipului tau de ten. Folosirea unui demachiant profesional sau a unui scrub facial, pentru a elimina celulele moarte. Restabilirea pH-ului pielii, cu ajutorul unei lotiuni tonice. Poti folosi, de asemenea, un demachiant 3 in 1, care sa curete, sa tonifieze si sa hidrateze tenul, precum apa lipozomala No+Vello. Un lipozom contine doua celule micelare si are capacitatea sa extraga si sa colecteze impuritatile din piele, dizolvandu-le. In plus, contine musetel, care purifica si ii reda tenului aspectul curat si sanatos. Aplicarea saptamanala a unei masti faciale nutritive, pentru a conferi pielii tale vitaminele si acizii esentiali care ii lipsesc. Aplicarea unei creme faciale hidratante, in functie de tipul tau de ten.

Curatarea tenului la salon:

Daca nu ai nici timpul, nici energia sa te ocupi acasa de curatarea in profunzime a tenului sau daca nu stii ce tip de piele ai, este recomandat sa apelezi la ajutorul specialistilor.

In centrele Nomasvello ai parte, gratuit, de un ritual complet de demachiere si de o diagnosticare a tipului de ten cu lampa cu ultraviolete, care te ajuta sa afli cu ce imperfectiuni se confrunta pielea ta. In plus, ti se ofera, un plan de tratament personalizat.

Pentru a-ti pastra tenul frumos si sanatos, specialistii Nomasvello recomanda ca lunar sa faci o curatare faciala in profunzime Proskin, care actioneaza in doar 20 minute.

Terapia combina actiunea ultrasunetelor cu cea a energiei galvanice , pentru a elimina punctele negre, sebumul, impuritatile si urmele de la acnee , rapid si sigur, Astfel, poti da uitarii extractiile manuale clasice si dureroase.

Mai mult, tratamentul Proskin are si un efect de intinerire, curentul galvanic stimuland productia de colagen si elastina proprii pielii. La finalul curatarii faciale, specialistii efectueaza un masaj bland cu un produs dermato-cosmetic pe baza de aloe vera si cu SPF 30, pentru a proteja tenul de arsurile solare, responsabile cu imbatranirea pielii.

Mai mult, ei aplica si un produs profesional bogat in vitamina C, antioxidanti si pigmenti de luminozitate, pentru un ten stralucitor de frumos.

Daca vrei sa ai o piele sanatoasa si frumoasa, mai ales in timpul verii, este necesar sa iti ingrijesti tenul zilnic cu produse dermato-cosmetice si sa apelezi cel putin o data pe luna la specialistii din saloanele de infrumusetare, pentru o curatare faciala in profunzime.

