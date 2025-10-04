Dieta anti-astenie de toamnă. Ce să mănânci pentru vitalitate și bună dispoziție: "Nu ar trebui să lipsească din alimentaţia noastră"

Publicat la 09:00 04 Oct 2025

Trecerea de la vară la toamnă nu înseamnă doar schimbarea temperaturilor și a peisajului, ci și o provocare pentru organism. Mulți oameni resimt în această perioadă oboseală accentuată, tristețe, lipsă de energie și chiar stări de depresie ușoară, fenomen cunoscut sub numele de astenie de toamnă.

Medicul Ruxandra Constantina a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre faptul că scurtarea zilei și diminuarea luminii solare au un impact direct asupra organismului.

„Suntem triști, melancolici, chiar depresivi. De ce? Pentru că ziua este mai scurtă, lumina soarelui ne încălzește mult mai puțin. Deci mai puțină vitamina D se sintetizează la nivelul pielii, vitamina care intervine și în imunitate și în buna dispoziție”, precizează specialistul.

În plus, variațiile bruște de temperatură și presiune atmosferică pun presiune pe corp. „Aceste schimbări creează un stres suplimentar pentru organism, care trebuie să se adapteze și nu o poate face în câteva ore”, adaugă medicul.

Simptomele asteniei de toamnă

-stare de oboseala continuă

-capacitate scăzută de concentrare

-dureri de cap

-stări nervozitate/melancolie

-tulburări somn

-tulburări alimentare

Ce putem face pentru a trece mai ușor peste această perioadă

Medicul Ruxandra Constantina a mai subliniat că soluțiile sunt la îndemâna oricui, dacă suntem atenți la câteva aspecte esențiale:

Alimentația de sezon: „Fructele și legumele de toamnă sunt adevărate surse de energie. Prunele, perele, merele sau dovleacul, bogat în beta-caroten, nu ar trebui să lipsească din dieta noastră”, spune medicul.

Hidratarea: Chiar dacă temperaturile scăzute nu mai provoacă sete intensă, consumul de lichide este important. „Este sezonul supelor și al ceaiurilor calde. Ceaiul verde, negru sau alb energizează, ceaiul de hibiscus sprijină imunitatea, iar ceaiurile de turmeric și ghimbir aduc un plus de bună dispoziție.”

Mișcarea: Plimbările în aer liber sunt esențiale pentru oxigenare și relaxare. „Chiar și cinci-zece minute de gimnastică zilnică acasă pot face diferența”, recomandă doctorul.

Somnul: Odihna suficientă este vitală în această perioadă. „Eu zic pentru adulți măcar să prindem șapte-opt ore de somn odihnitor pe noapte, iar copiii nouă-zece ore”, subliniază Ruxandra Constantina

Cum prevenim astenia de toamnă

-dietă echilibrată

-mişcare în aer liber

-odihnă

-gândire pozitivă

-Omega 3 din uleiul de peşte

-plante adaptogene

-vitamine din grupul B

-produse apicole: lăptişor de matcă

Ajutor din natură: miere, propolis și lăptișor de matcă

Pe lângă alimentație și stil de viață echilibrat, produsele apicole sunt o adevărată comoară pentru sănătate.

„Produsele stupului sunt excelente – vitamine, minerale, antioxidanți. Mierea se poate adăuga dimineața într-un ceai călduț, propolisul este un antiseptic și antibiotic natural, iar lăptișorul de matcă este un foarte bun energizant. Dacă luăm o fiolă care conține lăptișor de matcă, miere și o plantă adaptogenă, de tip ginseng siberian, avem un boost de energie excelent pentru toată ziua”, explică medicul.

Astenia de toamnă poate fi ținută sub control cu pași simpli, dar constanți: o alimentație sănătoasă, hidratare, mișcare, somn odihnitor și sprijin din partea naturii prin produse apicole sau ceaiuri. În plus, activitățile relaxante și momentele petrecute cu cei dragi ajută la reducerea stresului și la menținerea unei stări de spirit pozitive în fața sezonului rece.