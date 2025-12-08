De ce nu funcționează antibioticul în răceală. Mare atenţie la aceste simptome care ar trebui să ne trimită de urgenţă la medic

Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, Prof. Dr. Codruț Sarafoleanu a vorbit despre cum tratăm corect durerile în gât și răcelile de sezon, demontând totodată cele mai răspândite mituri.

„Opt din zece răceli sunt virale. Asta înseamnă, în primul rând, că nu sunt grave, ceea ce este foarte important”, explică medicul ORL. În pofida acestui lucru, mulți pacienți vin în continuare cu așteptarea ca un antibiotic să rezolve problema. „Românii, pentru opt din zece răceli, doresc tratament antibiotic, ceea ce este o greșeală, pentru că virusurile nu reacționează la tratamentul cu antibiotic.”

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că antibioticul scade febra. „Este un mit absolut de demontat. Antibioticul nu ne ajută să scădem febra. Pentru asta avem medicamente antitermice.” Medicul ORL subliniază că febra, mai ales la cei mici, este adesea un semn al luptei organismului împotriva virusurilor și nu înseamnă neapărat un motiv de îngrijorare.

Semnele care ar putea indica o infecție bacteriană și unde antibioticul devine justificat, sunt vizibile chiar și acasă: secreții nazale purulente, depozite albe pe amigdale, expectorație groasă sau scurgeri purulente la nivelul urechii. „Dacă suflăm nasul, putem vedea cum s-a schimbat aspectul secrețiilor. Cu telefoanele mobile putem fotografia foarte ușor faringele. Apariția depozitelor purulente sau a secrețiilor groase ar trebui să ne trimită la medic”, a mai adăugat medicul.

„Vaccinarea antigripală este foarte utilă. Există un program al Ministerului Sănătății prin medicii de familie și farmacii, și se poate realiza fără probleme.”, a mai spus medicul.

Chiar dacă pacienții din România par să fi devenit mai atenți la folosirea antibioticelor, medicul ORL recunoaște că încă există obiceiul periculos al tratamentelor rămase de la alţi cunoscuţi sau din rețete vechi.

Introducerea rețetei pentru antibiotic a limitat însă accesul la automedicație. „Au început să fie din ce în ce mai conștienți că roșul în gât, secrețiile banale, nasul înfundat nu se tratează cu antibiotic.”, a conchis Prof. Dr. Codruț Sarafoleanu.