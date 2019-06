DIETĂ. Băutura care te ajută să slăbești de la micul dejun. Se prepara rapid și are rezultate

DIETĂ. Acest suc delicios iti accelereaza metabolismul din momentul in care il bei.

DIETĂ. Iti suprima apetitul iti scade glicemia ridicata si imbunatateste parametrii lipidici din corp. In plus, iti stimuleaza imunitatea si iti mentine greutatea corporala in limite normale. Amesteca bine si consuma dimineata, pe stomacul gol.

Ingrediente

400g ananas pulpa

1 lingurita de scortisoara

Continuarea AICI.