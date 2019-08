DIETA germană sau cum poți scăpa de 9 kg în plus

foto: Pixabay.com

DIETA germana are la baza planul alimentar restrictiv conceput de fizicianul Max Plank. Regimul promite pierderea in greutate cu pana la 9 kilograme in doar 2 saptamani. Cei care promoveaza dieta germana, au urmat-o sau sunt pe cale sa o tina, trebuie sa stie ca regmul gandit de Max Plank te poate ajuta sa-ti mentii silueta si dupa incheierea programului de slabit.

DIETA germana – reguli de functionare

Se pot slabi pana la 9 kilograme in 2 saptamani. Mai mult, datorita acestui program alimentar iti vei putea mentine greutatea ani la rand, fara dificultate, sustin multi adepti ai dietei, datorita efectului pozitiv de accelerare a metabolismului. Tot ce trebuie sa faci este sa respecti meniul stabilit, fara sa te abati de la reguli, pe toata durata dietei.

DIETA. Micul dejun



In prima zi de dieta nu poti consuma nimic in afara de cafea. Poti bea oricata vrei, insa evita sa pui lapte ori zahar in ea. Din a doua zi pana in ziua a patra trebuie sa iti incepi ziua tot cu cafea neagra, la care poti adauga o felie de paine. In a cincea zi, micul dejun consta in cafea si o gustare din morcovi si lamaie. Poti face o salata din morcovi rasi, stropiti cu suc de lamaie. In ziua a sasea te intorci la cafea neagra cu o felie de paine, iar in ziua a saptea bei un ceai cu lamaie la micul dejun. Regulile pentru urmatoarea saptamana sunt similare, asa ca repeta dieta din primele sapte zile.

Continuarea AICI.