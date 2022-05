Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Top 7 alimente care te scapă de astenia de primavară

Specialistii numesc aceasta sensibilitate de moment, sindrom sau astenie de primavara si o descriu ca pe o lipsa de energie cauzata de efortul organismului de a se adapta noilor conditii climatice.

O cauză a asteniei de primăvară este scaderea sintezei de serotonină al organismului, rezervele fiind epuizate pe parcursul iernii. Astenia de primavara poate avea diverse cauze si se poate prezenta sub diferite forme, deoarece afecteaza individul atat in sfera psihica, fizica cat si in cea intelectuala.

Alimentatia este si e o cauza a acestei stari. Organismul este epuizat, lipsit de vitalitate si forta si din cauza carentelor alimentare, pentru ca iarna se consuma multe alimente conservate, care au un aport redus de enzime, vitamine si saruri minerale. Modul in care ne hranim este extrem de important pentru intarirea organismului dupa perioada de iarna.

Pentru persoanele care sufera atat de astenie de primavara si cat si de anemie este indicata o alimentatie pe baza de vegetale: plante care contin multa clorofila, saruri de fier si vitamina C. De asemenea, consumul de legume proaspete, de primavara, atat de bogate in vitamine, saruri metalice diferite, activatoare ale metabolismului, ajuta organismul sa lupte si sa devina mai rezistent.

Pudra de cacao organica, este bună pentru generarea de endorfine, pentru ca ea conține feniletilamină, ce sustine generarea acestora. Endorfinele ne ajută să tristețea, negativismul și oboseala.

Nucile sunt o sursă de energie cu un conținut ridicat de magneziu, care produce un efect antistres și va ajuta la reducerea anxietății și la îmbunătățirea calității somnului.

Ovăzul este o cereală foarte completă. care conțin carbohidrați, proteine, minerale și fibre. Pe lângă faptul că este o sursă de vitamine B6 și B5 (strâns legate de oboseală și schimbări de dispoziție).

Galbenusul de ou contine seleniu care favorizeaza buna dispozitie pe langa faptul ca este un superaliment cu nenumarati nutrienti care hranesc creierul, precum luteina sau colina care favorizeaza functiile cognitive sau memoria.

Semintele de dovleac (bogate in Omega 3) sunt indispensabile pentru sinteza endorfinelor-hormonii fericirii.

Avocado ajuta la sintetizarea serotoninei, unul dintre hormonii fericirii. Este bogat în triptofan, magneziu și vitaminele C și E. De asemenea, este bogat în antioxidanți și acizi grași esențiali pentru piele..

De asemenea, alimentele pe baza de carne, peste, oua si branza ar tre bui sa reprezinte 20% din dieta zilnica. 30% din dieta zilnica va fi formata din legume (broccoli, sparanghel, varza alba si rosie) si fructe (mere, banane, portocale, catina). Baza alimentatiei zilnice trebuie sa fie reprezentata in proportie de min 50 % de carbohidratii complecsi (cereale integrale, paine integrala, paste integrale, orez brun).