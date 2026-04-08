Pasul important care poate schimba viața celor alergici. Există pe piață de ani de zile

Mii de români ajung anual la medic, în special din luna august, acuzând simptome severe provocate de alergia la ambrozie: strănut repetat, congestie nazală, mâncărimi oculare, oboseală accentuată și dificultăți de respirație. Deși mulți o percep drept o problemă strict sezonieră, specialiștii avertizează că această idee este greșită și periculoasă.

Alergologul Roxana Bumbăcea a atras atenția, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, că alergia la ambrozie trebuie tratată din timp, chiar dacă simptomele apar abia spre sfârșitul verii.

„Perioada este august-septembrie, uneori și octombrie, dar iată că suntem în luna aprilie și vorbim despre ea mai devreme, pentru că tratamentele țintite trebuie inițiate acum”, a explicat medicul.

Potrivit specialistului, imunoterapia alergenică cunoscută și ca desensibilizare este singura metodă care nu doar tratează simptomele, ci le previne. „Este o metodă terapeutică specială, cu viză profilactică, adică nu antagonizează simptomele, ci previne dezvoltarea lor. În plus, previne agravarea bolii și posibilitatea apariției astmului”, a precizat medicul.

Ce este imunoterapia cu alergen

nu tratează doar simptomele

”educă” sistemul imunitar să nu mai reacționeze agresiv la ambrozie

reduce severitatea alergiei sau o poate controla pe termen lung

scade riscul de evoluție către astm

Tratamentul presupune administrarea controlată a alergenului, sub formă de „vaccin alergenic”, iar schema trebuie începută cu cel puțin trei luni înainte de sezon.

Chiar dacă alergiile nu dispar complet, ele pot fi controlate eficient pe termen lung. „Putem vorbi despre un control foarte profund, în sensul că boala poate intra inclusiv în acalmie pentru mulți ani, adică nu mai avem simptome deloc dacă facem un tratament adecvat”, a explicat medicul.

Netratată, alergia la ambrozie poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații. „Putem să facem sinuzită acută, complicații otice și, desigur, există posibilitatea apariției astmului”, avertizează alergologul.

Un alt aspect mai puțin cunoscut este faptul că alergia la ambrozie poate apărea chiar și după 40 de ani, la persoane fără antecedente. „Este un alergen special, agresiv, omniprezent și cu putere mare de a sensibiliza un pacient care n-a avut nimic anterior”, a spus medicul.

Diferența între alergie și răceală poate fi observată în primul rând prin durată și recurență. „Răceala durează cinci-șapte zile, nu o lună sau două. În plus, alergia reapare în aceeași perioadă a anului”, explică specialistul.

Alergia la ambrozie este o boală cronică, nu una sezonieră. Simptomele sunt sezoniere, dar boala evoluează continuu, de la an la an, putând duce la complicații serioase precum astmul alergic, dacă nu este tratată corect.