Pericolul dietelor extreme la tineri: adevărul din spatele slăbitului spectaculos

Dieta ideală nu este cea mai restrictivă, ci cea care poate fi susținută pe termen lung Foto: Getty Images

Într-o lume obsedată de imagine și rezultate rapide, dietele extreme au devenit tot mai populare – mai ales în rândul adolescenților și tinerilor. Promit pierdere rapidă în greutate, detoxifiere sau "resetarea" metabolismului. Însă, dincolo de aparențe, aceste diete pot avea consecințe grave asupra sănătății fizice și psihice. Iar ceaiurile de slăbire și pastilele minune sunt o capcană care poate să distrugă corpul pe termen lung.

"Am lansat recent dieta de urgență care m-a ajutat să slabesc 13 kg în 20 de zile. Este o dieta facută de mine pentru mine și nevoile mele, este practic metoda mea, pe care o împărtășesc cu voi. Dacă aveți nevoie de un plan profesionist despre cum să slăbiți, apelați la medicul specialist, eu doar împărtășesc cu voi metoda mea," spune interpreta într-un clip video Oana Radu pe TikTok.

"Minus 9 kilograme în 30 de zile! Adăugam și balonul gastric natural care ocupă 50% din stomac și se transfomă în gelatină. Practic, nu vei mai putea mânca aceeași cantitate de mâncare, va avea loc o micșorare a stomacului," demonstrează o utilizatoare TikTok.

Un alt utilizator TikTok spune într-un video că este la a 19-a zi fără mâncare, timp în care a consumat doar apă, ceai, și cafea.

Toate aceste metode de slăbire rapidă sunt un risc major pentru sănătate, iar înfometarea nu este o soluție pentru a pierde kilogramele în plus. Aceasta poate duce la pierderea masei musculare, slăbirea sistemului imunitar și afectarea organelor interne.

"Nu există un program de nutriție pentru toată lumea"

"Fără îndoială că după puțin timp, 24, 36, 48 de ore, apare un catabolism de foame, și acest catabolism se referă la resurse energetice alternative. Practic, corpul nu se oprește din consumul lui, ci îl ajustează. Când slăbești mult și după te îngrași mult, există riscul apariției litiazei biliare, pietre la viezica biliară. Corpul reacționează: el în loc să aibă glucoză în circulație are corpi cetonici, care sunt sunt baterii energetice alternative. Toate produc schimbări în corp și corpul suferă, deci nu este ușor. Nu este ușor să ții un post prelungit de peste câteva zile, corpul nu poate supraviețui oricât," spune medicul Gabriel Constantinescu, șeful Secției Clinice de Gastroenterologie de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Fel de fel de diete a încercat şi Petre, care la 17 ani avea aproape 150 de kilograme.

"În ultimii doi ani după pandemie am mâncat nesănătos, combinat cu mult stat în casa, și cred că atunci am luat cel mai mult în greutate. Întotdeauna am fost mai plinuț, am ținut multe tipuri de diete, am mers la sală, am făcut sport de când eram mic, dar de fiecare data m-a încurcat dieta, nu mă puteam abține de la anumite chestii. Am încercat unele dintre ele, dar nu pot să spun că am reușit, am slăbit 5-10 kg dar după aceea din nou am revenit la greutatea inițială. Când încercam să slăbesc, mă cântăream zilnic, dar când nu mai funcționa dieta nu mă mai cântăream zilnic, nici săptămânal, doar o dată pe lună, pentru a nu vedea. Am apelat și la soluții nesănătoase, energizante în exces," spune Petre.

"Tratamente, tot felul de medicamente care nu sunt avizate de Ministerul Sănătății, picături, diete culese de pe internet pot să devină fatale. Mergeți la medic, la nutriționiști, încercați un program de nutriție urmărit de un specialist. Nu există un program de nutriție pentru toată lumea", spune medicul Victor Diaconu, specialist în chirurgia bariatrică.

Dieta ideală nu este cea mai restrictivă, ci cea care poate fi susținută pe termen lung, fără să-ți afecteze sănătatea sau echilibrul emoțional. Şi, cu siguranţă, nu metodele extreme sau leacurile minune sunt soluţia.