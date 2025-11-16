Secretul miliardarului care a fondat Netflix pentru a rămâne „în toate mințile”: De 30 de ani, nu se abate de la acest obicei

3 minute de citit Publicat la 14:00 16 Noi 2025 Modificat la 14:00 16 Noi 2025

Cofondatorul și primul CEO al Netflix, Marc Randolph. Sursa foto: Hepta

Liderilor din business le place să dezbată mitul echilibrului dintre viața profesională și viața personală. Însă pentru cofondatorul Netflix, Marc Randolph, regula era simplă, și o respecta în fiecare marți, la ora 17:00, potrivit Fortune.

„Am muncit din greu, întreaga mea carieră, pentru a-mi menține viața în echilibru cu jobul”, a scris Randolph într-o postare veche pe LinkedIn, care a început recent să circule din nou pe rețelele sociale.

„Timp de peste treizeci de ani, aveam o întrerupere strictă în zilele de marți. Indiferent de vreme, plecam exact la ora 17:00 și îmi petreceam seara cu cel mai bun prieten al meu. Mergeam la un film, luam cina sau pur și simplu ne uitam la vitrine în centru.”

Nu este un secret că fondatorilor și directorilor executivi le poate fi dificil să își impună limite clare între muncă și viața personală. Uneori trebuie să participe la ședințe nocturne cu clienți din fuse orare diferite sau simt că trebuie să fie mereu disponibili în situații de urgență.

Dar chiar și în perioada în care a fost director general al gigantului de divertisment Netflix, evaluat la 467 de miliarde de dolari, timp de șapte ani, Randolph a rămas fidel regulii sale de marți, pentru sănătatea lui mintală.

„Nimic nu stătea în calea asta”, a spus Randolph. „Nicio ședință, nicio conferință telefonică, nicio întrebare sau solicitare de ultim moment. Dacă aveai ceva de spus marți după-amiază la 16:55, mai bine îmi spuneai în drum spre parcare. Dacă era o criză, o încheiam până la 17:00.”

„Serile de marți m-au ținut în toate mințile. Și mi-au pus restul muncii în perspectivă.”

Directorii generali care cred că echilibrul muncă–viață este imposibil dacă vrei succes mare

Există mulți directori executivi care nu își impun limite în viața profesională, contrar filosofiei lui Randolph — și ei cred că acest lucru este esențial pentru succes. Lucy Guo, cofondatoarea Scale AI, își începe adesea ziua de lucru la 5:30 dimineața și continuă până la miezul nopții. La doar 30 de ani, a devenit miliardară prin propriile forțe datorită participației de 5% în compania de 29 de miliarde de dolari. Iar ea consideră că nu ar fi ajuns atât de departe fără etica sa de muncă intensă.

„Probabil că nu am echilibru muncă–viață”, a declarat Guo pentru Fortune mai devreme anul acesta — adăugând că cei care îl caută probabil sunt în jobul greșit.

„Pentru mine, munca nu prea se simte ca muncă. Îmi place ceea ce fac… Aș spune că, dacă simți nevoia de echilibru muncă–viață, poate nu ești în domeniul potrivit.”

Andrew Feldman, cofondator și CEO al companiei de cipuri AI Cerebras, evaluată la 8,1 miliarde de dolari, spune că lucrătorii pot avea o „viață grozavă” lucrând de la 9 la 17. Totuși, dacă vor să lanseze următoarea companie unicorn sau un produs care să definească o generație, nu vor ajunge prea departe lucrând un program tradițional.

„Ideea că poți atinge măreția, că poți construi ceva extraordinar lucrând 38 de ore pe săptămână și având echilibru muncă–viață — asta mă lasă fără cuvinte”, a spus Feldman în podcastul 20VC luna trecută. „Nu este adevărat în nicio parte a vieții.”

„Drumul de a construi ceva nou, din nimic, și de a-l face grozav, nu este muncă part-time. Nu înseamnă 30, 40, 50 de ore pe săptămână. Este fiecare minut în care ești treaz. Și, desigur, există costuri.”

De ce este important să îți setezi limite între viața profesională și personală

Funcționarea la turație maximă, fără pauze, a devenit un semn de prestigiu pentru mulți CEO - însă alții avertizează împotriva acestei mentalități. Jamie Dimon, de la JPMorgan, a încurajat noua generație de lideri de business să se desprindă de muncă pentru binele relațiilor și al sănătății lor.

„Ai nevoie de echilibru muncă–viață”, le-a spus Dimon studenților de la Georgetown University Psaros Center for Financial Markets and Policy anul trecut. „Le spunem oamenilor noștri de la JPMorgan că trebuie să aibă grijă de mintea, corpul, spiritul, sufletul, prietenii, familia, sănătatea lor. Chiar trebuie.”

Nici CEO-ul Whole Foods, Jason Buechel, nu este dispus să se epuizeze în rolul său. Deși călătorește frecvent în interes de serviciu și are „minimum 10 întâlniri pe zi”, își folosește integral zilele de concediu în fiecare an.

De asemenea, a implementat schimbări în cadrul companiei pentru a se asigura că toți angajații lanțului de magazine, evaluat la 13,7 miliarde de dolari, își iau toate zilele libere, prin limitarea numărului de ore care pot fi reportate.

Buechel a declarat pentru Fortune anul trecut că această regulă „îi obligă cu adevărat pe oameni să își ia concediul… și, în final, să aibă un echilibru muncă–viață excelent.”