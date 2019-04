Sfaturi utile ca să nu vă îngrășați în vacanța de Paște și 1 Mai: ”Micii nu sunt răi dacă”

Anul acesta, vacanța de Paște și de 1 Mai durează o săptămână, perioadă presărată cu multe provocări culinare. Asta dacă ne gândim că din meniul românilor nu lipsesc ouăle, cozonacul, friptura de miel, cașul de oaie, micii, salata de boeuf și ciocolata (ca atare sau în tot felul de deserturi), toate stropite din belșug cu vin, bere și sucuri de tot felul. Este adevărat că este și perioada salatelor, însă acestea pălesc în umbra preparatelor hipercalorice, consumate deseori în combinații mai mult decât nereușite – a se citi nerecomandate. Ca în fiecare an, nutriționiștii atrag atenția tuturor celor care nu vor să pună rapid câteva kilograme în plus asupra regulilor după care ar trebui să cumpere alimentele și să le gătească pentru Sărbători.

“Paștele este un motiv de sărbătoare, inclusiv culinară, iar obiceiul românesc este să avem masa plină cu de toate. Până aici totul bine și sănătos, dar combinațiile alimentare și cantitățile nu sunt cele potrivite. Acest ”cu de toate” domină obiceiurile alimentare ale românilor, de la shaorma la masa de Paște. De obicei, suntem mult mai puțin atenți în perioada de Sărbatoare la tot ce facem, suntem mai cheltuitori decât de obicei. Așa că mai întâi de toate, trebuie să citim eticheta produselor pe care le cumpărăm, mai ales dacă acestea sunt preambalate. Urmărim numărul de E-uri, care nu trebuie să fie mai mare de 3, cantitatea de zahăr și sare, compoziția produsului. Mai apoi, nu amestecăm în același fel de mâncare sau la aceeași masă. produsele din carne, cu lactatele și oul. Dulciurile ar trebui făcute în casă, fără zahăr pe cât posibil (îndulcitorul xylitol poate fi o soluție) și consumate în prima parte a zilei, în niciun caz imediat după masă. Alcoolul poate fi consumat cu moderație, adică 1-2 pahare vin sec de exemplu, la distanță de o oră de la masă”, recomandă Dr. Florin Ioan Bălănică.

De altfel, medicul atrage atenția și asupra unui alt aspect important care trebuie respectat și de Sărbători: programul de 3 mese pe zi și două gustări. În plus, contează modul cum gătim alimentele: putem alege sosul de muștar în locul maionezei, carnea slabă de curcan în locul celei de vită și putem renunța la ulei în procesul de gătire al preparatelor de Sărbători. Iată cum ar trebui preparate corect drobul și carnea de miel, în viziunea medicului Florin Ioan Bălănică: “Carnea de miel este carne roșie grasă, cu un nivel nutrițional ridicat, bogată în proteine de bună calitate, dar mai greu digerabilă și bogată în grăsimi. Este important să o preparam la grătar sau la cuptor, fără ulei, însoțită de usturoi verde, salata verde, spanac. De ce? Pentru a crește digestibilitatea preparatului. De exemplu, se pot consuma friptura de miel, împănată cu usturoi și mirodenii, cu salată verde; sau, stufat din miel; sau tocăniță din miel cu fasole verde. Drobul este un fel de mâncare tradițional, dar nu trebuie să combinăm carnea cu oul. Așa că îl putem prepara tradițional din carne de miel, verdeturi, dar fără ou. Îl consumăm în prima parte a zilei sau cel mult la a doua gustare, în funcție și de celelalte mese ale zilei, împreună cu un muștar fără zahăr”.

Există patru componente importante de care trebuie să ținem seama dacă vrem să slăbim și să ne menținem: dieta echilibrată, programele de mișcare funcțională, managementul stresului și gestionarea relației cu anturajul. Aceasta din urmă este serios încercată dacă ne gândim la mesele din familie, unde suntem invitați cu generozitate și serviți cu multe preparate, care mai de care mai calorice.

“Este foarte importantă integrarea socială, fără a face notă discordantă. Obiceiul românesc și ospitalitatea specifică înseamnă forțarea de a mânca, de a bea și mai apoi de a o lua de la capat. Nu greșim dacă mâncăm cantități mici de carne cu legume de culoare verde, din fiecare fel de pe masă. De exemplu: din aperitiv, alegem un mezel cu castravete, sărim ciorba și mâncăm puțin stufat sau carne cu salată. Lăsăm să treacă minim o oră și bem un pahar de vin sec sau mâncăm o prăjitura/tort. Mai întâi de toate, sărbătorile, ca și vacanțele, fac parte din viața noastră și nu trebuie să spunem STOP atenției pentru sănătate, pentru ca mai apoi să revenim cu câteva kilograme în plus. Totul ține de modul în care ne setăm viața, de perspectiva personală asupra vieții. Mai apoi, trebuie să împărțim bucatele de Paște pentru cele trei zile de sărbătoare și să nu o ținem într-o petrecere de dimineață până seara. Nu sunt adeptul meselor compuse din felul 1, felul 2 si desert, uneori chiar și alcool. Dar, având în vedere că este o masă de Sărbătoare, putem aborda un aperitiv și un fel principal, de exemplu: ciorba din miel și friptură, sau drob și friptură din miel, etc. Persoanele care respectă meniurile care fac parte din #MetodaDrBalanica, se bucură de sărbatoare și nu iau nici un gram în plus”, afirmă medicul Florin Ioan Bălănică.

Așadar, mâncăm puțin, nu combinăm sursele de proteine animale, alegem alcoolul și dulciurile la gustare, iar dacă am ținut Post, facem ușor trecerea către alimentația bogată în ouă, carne și lactate. La micul dejun, putem opta pentru o felie, două de cozonac cu iaurt degresat sau pentru salata de boeuf cu maioneză de muștar fără zahăr sau pentru o felie de drob cu verdețuri. La gustare, putem mânca un măr verde sau un iaurt degresat. La prânz, nu putem delecta cu o ciorbă de miel fără ulei și puțină friptură la cuptor. La gustarea a doua, putem consuma un pahar cu vin, iar seara, ideal ar fi să ne rezumăm la puțin pește cu salată. Iar dacă am scăpat fără kilograme în plus de Paște, trebuie să fim la fel de cumpătați de 1 Mai, când cel mai mare pericol îl reprezintă combinația de mici cu cartofi prăjiți și bere.

“E o combinație letală din punctul meu de vedere! Micii nu sunt răi dacă îi consumăm la masa de prânz, alături de muștar fără zahăr și o felie, două de pâine prăjita. Micii sunt făcuți din carne tocată, asezonată cu mirodenii și preparată într-un fel specific (tradițional, carnea se fierbea în zeama de oase). Acum nu cred că se mai practică, dar carnea tocată este mai greu digerabilă și bogată în grăsimi. Consumați ocazional și nu în combinație cu cartofi prăjiți, reprezintă o masă bogată în protein și grăsimi de origine animală. Consumați în mod constant, duc la creștere în greutate”, concluzionează specialistul.