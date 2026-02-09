Tehnologia de ultimă generație aduce neurochirurgia la un nou nivel, la Timișoara

Radiografie creier. foto: pexels.com/ Tima Miroshnichenko

Neurochirurgia modernă este una dintre cele mai sofisticate ramuri ale medicinei, având ca domeniu principal de intervenție patologia creierului și structurile craniene. Astăzi, tehnologia a transformat radical acest domeniu: microscopul operator, neuronavigația, chirurgia minim invazivă și imagistica de înaltă performanță permit intervenții extrem de precise, cu risc redus și recuperare mult mai rapidă.

La Timișoara a fost deschis recent un centru integrat de neurochirurgie, dotat cu echipamente de ultimă generație, care permit abordarea unor cazuri extrem de complexe, la standarde internaționale.

„La ora actuală, practic nu se mai poate face neurochirurgie fără neuronavigație. Este esențial să știi exact unde intri și ce zonă a creierului abordezi”, explică neurochirurgul Horia Pleș.

Potrivit medicului, tehnologia joacă un rol crucial în protejarea țesutului cerebral sănătos. „Avem ecografie ultra-performantă, dedicată neurochirurgiei, folosită intraoperator, aspirator ultrasonic care ne ajută să îndepărtăm tumora fără să difuzeze căldură sau electricitate în creier și fără să distrugem țesutul normal”, spune acesta.

Un alt element-cheie este neuromonitorizarea, care permite echipei medicale să urmărească în timp real activitatea electrică a creierului și a corpului. „Neurofiziologul ne atenționează dacă ne apropiem de zone elocvente centrul motor sau centrul vorbirii. Ne spune: ești prea aproape, oprește-te. Asta înseamnă că pacientul nu pleacă după operație cu paralizii sau tulburări de vorbire”, a subliniat neurochirurgul.

Medicul atrage atenția că succesul unei intervenții nu înseamnă doar îndepărtarea completă a tumorii. „Poți scoate tumora în totalitate, dar dacă pacientul rămâne paralizat, nu este un rezultat bun. Trebuie să existe o balanță între intervenție și calitatea vieții postoperatorii.”

Tehnologia modernă oferă și un sprijin important medicilor tineri. „Îi ajută să facă lucruri care, altfel, ar necesita zeci de ani de experiență. Sigur că experiența rămâne esențială, dar tehnologia vine ca un real ajutor”, mai spune neurochirurgul.

În același timp, specialiștii subliniază importanța prezentării timpurii la medic. „Cuvântul tumoră sperie, dar pacienții trebuie să știe că nu înseamnă automat cancer. Majoritatea tumorilor cerebrale sunt benigne. Cu cât sunt depistate mai devreme și sunt mai mici, cu atât se scot mai ușor și se afectează mai puțin creierul sănătos”, a mai explicat medicul.

Amânarea consultului medical poate avea consecințe grave. „Dacă îți este frică și mai aștepți un an, doi sau trei, tumora crește și lucrurile devin mult mai complicate. La ora actuală, lucrurile nu mai sunt cum erau acum 20–30 de ani, iar pacienții nu ar trebui să se teamă să meargă la medic.”

În cadrul centrului integrat de la Timișoara, aceste tehnologii sunt deja folosite pentru tratarea unor afecțiuni neurologice de mare complexitate, oferind pacienților șanse reale la o viață normală după intervenție.