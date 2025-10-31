„Megaflash”: Un fulger uriaș a doborât recordul mondial, după ce a traversat cinci state americane

Această descoperire a fost posibilă datorită tehnologiilor moderne care pot identifica „urmele luminoase” ale fulgerelor. Getty Images

Un fulger spectaculos, numit de specialiști „megaflash”, a străbătut nu mai puțin de 830 de kilometri peste centrul Statelor Unite, stabilind un nou record mondial pentru cea mai lungă descărcare electrică observată vreodată, scrie Earth.

Potrivit unei analize realizate de Georgia Tech Research Institute, fulgerul uriaș s-a produs în interiorul unui sistem convectiv de scară medie – un complex de furtuni capabil să acopere mai multe state simultan.

„Este cea mai lungă descărcare unitară, continuă, înregistrată în mod fiabil până acum”, a declarat cercetătorul principal Michael J. Peterson, care a condus studiul publicat în Bulletin of the American Meteorological Society.

Ce este un „megaflash”

Cercetătorii folosesc termenul megaflash pentru a descrie un singur fulger care se întinde pe o distanță mai mare de 100 de kilometri. În acest caz, descărcarea electrică a conectat regiuni îndepărtate de nori deasupra Marilor Câmpii americane, producând mai multe lovituri succesive de trăsnet de-a lungul aceluiași canal.

De obicei, aceste fenomene apar în spatele liniei principale a furtunii, în așa-numita zonă stratiformă, unde norii rămân încărcați electric chiar și după ce ploaia și tunetele par să se fi îndepărtat.

„De multe ori, activitatea electrică pare calmă, dar fulgerele de acest tip pot lovi la sute de kilometri de centrul furtunii”, avertizează Peterson.

Cum a fost surprins fenomenul

Fulgerul a fost detectat de instrumentul Geostationary Lightning Mapper (GLM) aflat pe sateliți meteo care monitorizează continuu emisfera. Analiza ulterioară a datelor, folosind algoritmi îmbunătățiți, a arătat că nu a fost vorba despre mai multe descărcări separate, ci despre un singur fulger continuu.

Această descoperire a fost posibilă datorită tehnologiilor moderne care pot identifica „urmele luminoase” ale fulgerelor chiar și atunci când ele traversează regiuni uriașe, unde senzorii tereștri nu au acoperire.

Ce face ca aceste fulgere să fie speciale

Megaflash-urile se formează atunci când straturile orizontale de sarcini electrice dintr-un nor se extind pe suprafețe uriașe. În loc să crească în înălțime, furtuna se „întinde” lateral, permițând canalului de fulger să se extindă enorm, de la un stat la altul.

Rezultatul nu este neapărat o furtună mai zgomotoasă, ci una cu descărcări mai întinse. „Lungimea, nu intensitatea, este ceea ce face ca megaflash-urile să fie spectaculoase”, explică cercetătorii.

De ce contează aceste recorduri

Fulgerul nu este doar un fenomen spectaculos – el joacă un rol important în echilibrul electric al Pământului și contribuie la formarea oxizilor de azot, care influențează ozonul și clima. De asemenea, monitorizarea megaflash-urilor ajută meteorologii să îmbunătățească sistemele de avertizare, deoarece pericolul de trăsnet poate exista chiar și la zeci sau sute de kilometri de furtună.

Dacă vezi un fulger sau primești o alertă meteo, intră imediat într-o clădire solidă. Distanța față de ploaie nu înseamnă neapărat siguranță, avertizează specialiștii.