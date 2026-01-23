România, Franța și Rusia vor fi cele mai afectate țări din Europa de criza climatică: Valurile de căldură vor lovi în cascadă

2 minute de citit Publicat la 23:45 23 Ian 2026 Modificat la 00:02 24 Ian 2026

România și Moldova se vor confrunta cu trei valuri de căldură pe an. Sursa foto: Agerpres

România, Franța și Rusia se numără printre țările europene care vor fi cele mai grav afectate de încălzirea globală până în 2100, potrivit datelor recente publicate de Reinders Corporation, potrivit Euronews.

Studiul a analizat datele de modelare climatică, frecvența undelor de căldură și temperaturile medii față de cele maxime în țările europene.

„Aceștia sunt indicatori mici, dar puternici, care ne arată cât de repede se schimbă clima globală”, a declarat Gerrit Jan Reinders, CEO și expert în date climatice la Reinders Corporation. „Aceleași forțe care determină aceste schimbări remodelează deja Europa, unde creșterea temperaturilor extreme va testa rezistența infrastructurii, a sistemelor de sănătate publică și a modului nostru de viață.”

Cercetarea a menționat că în Europa, clima blândă ar putea dispărea până în 2100, deoarece fiecare țară analizată va experimenta valuri de căldură regulate care depășesc 36,80°C până la sfârșitul secolului.

Franța se clasează drept cea mai vulnerabilă țară din Europa la valuri de căldură, experimentând cinci evenimente de valuri de căldură anual în viitor și acumulând 115 zile cumulative de căldură extremă, potrivit studiului.

Se așteaptă ca Franța să înregistreze temperaturi medii de până la 37°C până în 2100, aproape patru luni ale anului putând fi petrecute în condiții de valuri de căldură.

Rusia se confruntă cu a doua cea mai intensă transformare termică, cu un scor general de 79,92 pentru valuri de căldură.

Această țară va experimenta două valuri de căldură anuale, cu cea mai ridicată temperatură medie dintre toate națiunile europene de 37,99°C, atingând maxime de 39,71°C.

Clima tradițional înghețată a Rusiei riscă să devină aproape de nerecunoscut până la sfârșitul secolului, potrivit studiului.

Europa de Est apare ca un punct fierbinte neașteptat pentru valuri de căldură, România fiind pe locul trei, Moldova pe locul patru și Bulgaria pe locul cinci, clasându-se înaintea țărilor mediteraneene.

România și Moldova se vor confrunta cu trei valuri de căldură pe an, cu o durată cumulativă de 17 zile fiecare, în timp ce Bulgaria va experimenta două valuri de căldură anuale, cu o durată cumulativă de 14 zile.

Țările mediteraneene, mai puțin expuse valurilor de căldură

Studiul a arătat că țările mediteraneene prezintă o rezistență „surprinzătoare” ca destinații tradiționale calde.

Turcia, Grecia și Italia s-au clasat mai jos decât se aștepta, pe locurile 6, 7 și respectiv 10.

Turcia va experimenta un eveniment de val de căldură anual, cu o durată cumulativă de 13 zile, la o medie de 37,76°C.

Între timp, Grecia va experimenta cele mai lungi durate individuale de valuri de căldură, cu 20 de zile cumulative, dar doar două evenimente anuale, cu o medie de 36,92°C.

Italia se clasează pe ultimul loc în clasamentul general, cu un singur eveniment de val de căldură, cu nouă zile cumulative.

Stresul termic este principala cauză a deceselor legate de vreme și poate exacerba bolile subiacente, inclusiv bolile cardiovasculare, diabetul, problemele de sănătate mintală, astmul și poate crește riscul de accidente și de transmitere a unor boli infecțioase, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald înregistrat vreodată în Europa, iar luna martie a fost cea mai caldă lună înregistrată pe continent, arată noile date Copernicus.

Temperatura medie a atins 10,41°C, cu 1,17°C peste perioada de referință 1991-2020.

Estul Atlanticului de Nord, regiunea Mării Nordului, inclusiv nordul Marii Britanii și părți din Scandinavia, sud-vestul Mediteranei și vestul Rusiei au înregistrat temperaturi record.