Ieri a fost cea mai călduroasă zi de 11 octombrie din istoria României, iar azi ninge și sunt zeci de recorduri termice minime

Ninsoare pe Vârful Omu, 12 octombrie 2026. Sursa foto: Radu Manta via Facebook.

România trece printr-o schimbare bruscă a vremii, provocată de un val de aer polar care a ajuns deasupra țării și a adus o scădere accentuată a temperaturilor, precipitații și ninsori la munte. Contrastul este cu atât mai puternic cu cât ziua de 11 octombrie a fost cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor meteorologice pentru această dată, la 40 de stații ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În această dimineață, au fost depășite 23 de recorduri privind temperaturile minime, iar la Vârful Omu ninge ca în toiul iernii și sunt 0 grade.

40 de stații meteo au înregistrat recorduri de căldură pe 11 octombrie

Potrivit datelor ANM, ieri, 11 octombrie, la 40 de stații meteorologice din România s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură maximă consemnată vreodată pentru această zi. Printre acestea se numără și stația meteorologică București-Afumați.

Temperaturile maxime au atins valori cuprinse între 25 și 32 de grade Celsius, mult peste cele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie. În doar câteva ore, însă, vremea a trecut de la temperaturi neobișnuit de ridicate la o răcire accentuată, pe fondul pătrunderii unei mase de aer rece de origine polară.

În această dimineață, schimbarea s-a reflectat și în valorile minime înregistrate în țară: au fost depășite 23 de recorduri termice de frig, semn al contrastului puternic dintre zilele neobișnuit de calde și episodul rece care a urmat.

La munte, iarna și-a făcut deja simțită prezența. La Vârful Omu ninge, iar condițiile meteo amintesc de mijlocul sezonului rece, deși calendarul indică abia luna octombrie.

Șefa ANM avertiza încă de vineri că vremea se va schimba radical

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat vineri, la Antena 3 CNN, că România urma să fie afectată de masa de aer rece deja prezentă în Europa Centrală și de Vest. Aceasta urma să aducă o răcire accentuată, precipitații și, la altitudini mari, lapoviță și ninsoare.

„Vorbim, pentru aceste zile, mai ales astăzi și mâine, în continuare, de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, astăzi valori de 30°C, posibil în centru și sudul Munteniei. Și ieri am înregistrat 30°C la stații din partea de sud-vest a țării. Cu siguranță mâine valori, tot în această parte a țării, sud-sud-est, de până la 27-28°C”, a declarat șefa ANM.

Aceasta a explicat că masa de aer rece urma să ajungă treptat în toate regiunile, iar primele efecte aveau să fie resimțite în nordul și centrul țării.

„Însă masa de aer mai rece, deja prezentă în Europa Centrală și Vestică, va ajunge și în spațiul geografic al țării noastre, astfel încât în zonele nordice, centrale ale țării, încă de azi, temperaturile nu vor mai depăși 17-18°, mâine, în extindere spre zonele vestice, centrale, nordice, chiar și în partea de est a țării, pentru ca, de duminică deja, și pe parcursul săptămânii viitoare, să resimțim scăderea regimului de temperaturi”, a precizat Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, vremea urma să devină răcoroasă pentru perioada din an, mai ales la mijlocul săptămânii, când temperaturile maxime se vor situa între 12 și 17-18 grade Celsius.

Șefa ANM a avertizat și asupra precipitațiilor, care urmau să se extindă treptat în cea mai mare parte a țării.

„Vor fi prezente și precipitațiile, la început izolat, în partea de vest, centru-nord, după care, în extindere. În cea mai mare parte a țării contăm pe valori de 10-15 l/m², izolat peste 20-25 l/m², iar la altitudini mai mari de 1.500 m, având în vedere prezența masei de aer de origine polară, nu excludem să avem și precipitații, din nou, sub formă de lapoviță și ninsoare”, a mai spus directorul general al ANM.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie 2026.

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor reveni treptat la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea o distribuție diferită de la o săptămână la alta și de la o regiune la alta.

Săptămâna 12–19 octombrie 2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, în special în regiunile sudice. În schimb, în regiunile vestice și nord-vestice, cantitățile de precipitații vor fi deficitare.

Săptămâna 19–26 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 2–9 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni, în întreaga țară.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a României.

Temperaturile revin la normal după episodul de căldură neobișnuită

După recordurile de temperatură maximă înregistrate pe 11 octombrie și răcirea accentuată care a urmat, prognoza ANM indică o perioadă în care valorile termice se vor menține, în general, în apropierea celor normale pentru această perioadă a anului.

Schimbarea bruscă a vremii este legată de pătrunderea aerului polar, care a înlocuit masa de aer cald responsabilă pentru temperaturile de până la 32 de grade Celsius. În zonele montane, această schimbare a adus deja ninsori, iar la Vârful Omu peisajul a căpătat aspect de iarnă.

Pentru următoarele săptămâni, meteorologii estimează temperaturi apropiate de normalul climatologic, în timp ce precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în anumite regiuni, în special în sud, în prima săptămână a intervalului analizat.