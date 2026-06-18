A început sezonul uraganelor din Atlantic: Arthur, prima furtună tropicală din 2026, a lovit SUA. Există risc de viituri mortale

1 minut de citit Publicat la 12:59 18 Iun 2026 Modificat la 13:01 18 Iun 2026

Furtuna tropicală Arthur surprinsă în 2008 din satelit. Sursa foto: Getty Images/ NASA

Sezonul uraganelor din Oceanul Atlantic a început oficial cu Arthur, prima furtună tropicală care a primit nume în 2026. Deși a slăbit după ce a atins uscatul, sistemul continuă să provoace îngrijorare din cauza ploilor abundente și a riscului ridicat de inundații periculoase, avertizează meteorologii, potrivit CBS News.

Furtuna tropicală Arthur și-a pierdut din intensitate după ce a atins uscatul, însă încă avea potențialul de a provoca „inundații fulgerătoare care pun viața în pericol”, a transmis miercuri Serviciul Național de Meteorologie (National Weather Service).

Arthur s-a format în Golful Mexic, în apropierea coastei statului Texas, devenind prima furtună numită a sezonului Atlanticului. Inițial, sistemul a avut caracter de furtună tropicală, însă ulterior a fost retrogradat la ciclon post-tropical, pe măsură ce a avansat spre interiorul continentului și și-a pierdut din intensitate.

Miercuri, furtuna se afla la nord-est de Galveston și se deplasa spre nord-est cu o viteză de aproximativ 9 km/h, având vânturi maxime susținute de circa 56 km/h, sub pragul necesar pentru menținerea statutului de furtună tropicală. Meteorologii precizează că intensificarea până la nivel de uragan nu a fost niciodată prognozată în cazul acestui sistem.

Ploi torențiale în mai multe state americane

Chiar dacă vânturile s-au diminuat, specialiștii avertizează că pericolul principal rămâne precipitațiile abundente. Se estimează cantități însemnate de ploaie în state precum Texas, Louisiana, Mississippi și Alabama, dar și în vestul Floridei, ceea ce poate genera inundații rapide și severe.

În plus, sunt posibile condiții periculoase pe coastă, cu valuri puternice și curenți de tip rip current, iar în anumite zone nu este exclusă apariția unor tornade izolate. Autoritățile avertizează că impactul furtunii se va resimți pe parcursul mai multor zile, pe măsură ce resturile sistemului avansează spre sud-estul Statelor Unite.

Sezonul uraganelor din Atlantic durează oficial între 1 iunie și 30 noiembrie, perioada de vârf fiind de obicei între august și octombrie.

Pentru anul 2026, meteorologii estimează o activitate ușor sub media obișnuită, cu aproximativ 8 până la 14 furtuni numite și până la cinci uragane posibile.