Alertă de vreme rea: Cod portocaliu și galben de ploi, inclusiv în București. ANM anunță și ninsori și strat de zăpadă de până la 15 cm

2 minute de citit Publicat la 10:07 02 Noi 2026 Modificat la 10:25 02 Noi 2026

ANM anunță alerte meteo de ploi torențiale și de ninsori la munte. Sursa colaj foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, mai multe alerte de vreme rea în România, în principal în Estul și Sudul țării. Astfel, de astăzi intră în vigoare un cod galben de ploi, în zece județe și în Capitală, și de ninsori și strat de zăpadă, la munte. De asemenea, județul Constanța intră sub avertizare cod portocaliu de ploi, iar cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei este sub atenționare cod galben de vânt puternic. Alerte cod portocaliu și galben vor fi în vigoare și marți și miercuri.

Informare meteo de ploi și ninsori

Interval de valabilitate: 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00

Fenomene vizate: Ploi moderate cantitativ, precipitații mai ales sub formă de ninsoare și strat de zăpadă la altitudini în general de peste 1.700 m, intensificări ale vântului.

Va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi în general de 20–50 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1.700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune un strat de zăpadă în general de 5–15 cm.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie), în cele estice, cu viteze în general de 40–50 km/h. Pe crestele montane vor fi rafale de 60–80 km/h, viscolind ninsoarea.

Cod galben de ploi și ninsori

Interval de valabilitate: 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00

Fenomene și zone vizate: Ploi însemnate cantitativ în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București. Ninsori și strat de zăpadă în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali.

În intervalul menționat, în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25–35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1.700 m, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune un strat de zăpadă în general de 10–20 cm.

Cod portocaliu de ploi torențiale

Interval de valabilitate: 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00

Fenomene vizate: Ploi importante cantitativ.

Zone afectate: Județul Constanța.

Vor fi ploi importante cantitativ în județul Constanța și se vor acumula 40–60 l/mp și local 80–90 l/mp.

Cod galben de vânt

Interval de valabilitate: 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00

Fenomene vizate: Intensificări ale vântului.

Zone afectate: Cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50–70 km/h.

Cod galben de ploi - marți

Interval de valabilitate: 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00

Fenomene și zone vizate: Ploi însemnate cantitativ în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București.

În intervalul menționat, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25–30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Cod portocaliu de ploi - marți

Interval de valabilitate: 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00

Fenomene vizate: Ploi importante cantitativ.

Zone afectate: Județul Constanța.

În județul Constanța va continua să plouă și se vor acumula cantități de apă de 40–60 l/mp.

Cod galben de vânt - marți

Interval de valabilitate: 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00

Fenomene vizate: Intensificări ale vântului.

Zone afectate: Cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50–70 km/h.