Alerte meteo imediate de la ANM Cod Portocaliu și Cod Galben: Sunt furtuni cu vijelii inclusiv la mare. Lista localităților afectate

2 minute de citit Publicat la 14:19 24 Iun 2026 Modificat la 14:36 24 Iun 2026

Furtună deasupra mării. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 24 iunie, o serie avertizări nowcasting Cod Galben și Cod Portocaliu de vreme severă imediată pentru localități din mai multe județe, inclusiv pentru stațiuni de pe litoral.

UPDATE: În intervalul orar 14:42 – 15:45, este în vigoare o avertizare Cod Portocaliu de furtuni pentru județul Ialomița, în localitățile Munteni-Buzău, Ciochina, Axintele, Sălcioara, Sfântu Gheorghe, Balaciu și Sărățeni.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 30–45 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h, vijelie și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

UPDATE: Cod Portocaliu pentru zone din Caraș-Severin și Hunedoara.

Cea mai importantă avertizare a fost emisă la ora 14:22 și este valabilă între 14:35 și 15:30. Sub Cod Portocaliu se află localități din județele Caraș-Severin și Hunedoara, inclusiv Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Uricani, Aninoasa, Teregova, Cornereva și Armeniș. Meteorologii avertizează asupra unor averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni, de până la 3 cm.

Totodată, un Cod Galben a fost emis pentru mai multe localități din județul Călărași, între orele 14:40 și 16:00. Sunt așteptate averse torențiale de 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h și grindină de mici dimensiuni.

O altă avertizare Cod Galben vizează municipiul Iași și localitățile limitrofe, unde până la ora 15:30 sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, vânt cu rafale de până la 55 km/h și grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

De asemenea, în zona montană a județului Mureș, în special în localitățile Ibănești, Lunca Bradului, Răstolița și Stânceni, meteorologii anunță averse de până la 25 l/mp, vijelii, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Alertă imediată Cod galben de furtuni în stațiuni de la mare

Știrea inițială: Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se vor semnala averse torențiale care vor acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de până la 70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Cea mai recentă avertizare meteo imediată este valabilă între orele 14:05 și 15:15 pentru mai multe localități din județul Constanța, printre care Medgidia, Cernavodă, Cobadin, Topraisar, 23 August, Mircea Vodă, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Ciocârlia, Amzacea, Pecineaga, Deleni, Adamclisi și Saligny.

În aceste zone sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic cu rafale de 50-70 km/h și grindină de 1-2 cm.

O altă atenționare Cod Galben este în vigoare în județul Olt, între orele 14:00 și 15:00, pentru localități precum Scornicești, Potcoava, Corbu, Colonești, Teslui, Cungrea, Spineni și Poboru. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 55 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Tot în județul Constanța, ANM a emis anterior alte două avertizări nowcasting. Prima, valabilă până la ora 14:30, vizează localitățile Eforie, Cumpăna, Techirghiol, Tuzla, Agigea și Costinești, iar cea de-a doua, valabilă până la ora 14:15, include municipiul Medgidia și localitățile Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian, Lumina și Cogealac.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să urmărească actualizările oficiale privind evoluția vremii.