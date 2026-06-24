ANM anunță furtuni puternice în 23 de județe: Cod galben de vijelii cu grindină. Harta regiunilor afectate

Aproape jumătate de țară este vizată de avertizări de vreme extremă. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină și vijelii pentru aproape jumătate de țară, pe parcursul zilei de miercuri, în intervalul orar 12 - 21. De asemenea, este în vigoare și un cod galben de caniculă pentru opt județe, iar joi, 25 iunie, pentru cea mai mare parte din țară.

Potrivit ANM, miercuri, 24 iunie, în nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50

l/mp.

Cod galben de caniculă

De asemenea, tot pe parcursul zilei de miercuri, în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...35 de grade.

Joi, 25 iunie, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.