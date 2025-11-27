Atenționare de vreme rea în toată România: În 7 județe e cod galben de ploi torențiale. Unde va ninge începând de diseară

În 7 județe e cod galben de ploi torențiale. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o avertizare cod galben de ploi torențiale în zonele montane din șapte județe. De asemenea, este în vigoare o informare meteo de vreme rea în toată țara: sunt așteptate temperaturi scăzute, ploi, ninsori și vânt puternic. România a intrat de ieri sub influența ciclonului mediteranean „ADEL” și va ieși abia pe 30 noiembrie.

Cod galben de ploi torențiale

Interval de valabilitate: 27 noiembrie, ora 10 – 28 noiembrie, ora 10

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Brașov, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Atenționare de vreme rea în toată țara

Interval de valabilitate: 27 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii

Temporar va ploua în aproape toată țara, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sudestice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări din noaptea de joi spre vineri în regiunile sudice și sudestice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h.

Vremea se va răci joi în sud-vest, centru și nord-est, apoi și în sud-est.