Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ceaţă. Meteorologii au anunţat şi ploi în mai multe regiuni din ţară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi avertizări nowcasting de ceaţă în mai multe regiuni din România. Totodată, meteorologii au anunţat şi cum va fi vremea în cursul acestei zile, care se va împărţi între ploi şi soare.

Azi, 6 noiembrie, se vor înregistra înnorări persistente în regiunile sudice și în cele estice ale ţării, pe unde vin și câțiva stropi de ploaie. În rest, vom avem o atmosferă însorită, chiar cer senin în unele zone.

Vreme mohorâtă va fi şi în sudul Banatului și pe litoral, unde vântul se va înteţi. Astăzi, maximele pleacă de la 9...10 grade în Muntenia și în depresiuni și ajung la 15...16 grade în vest, în nord-vest și în centru.

Potrivit ANM, până la ora 10:00, este valabilă o avertizare cod galben care vizează următoarele judeţe:

judeţul Cluj: Gherla, Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad, Dăbâca;

judeţul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus;

judeţul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu, Ciceu - Mihăieşti;

Alte avertizări cod galben sunt valabile până la ora 9:00 şi vizează:

Zona depresionară a judeţului Harghita, respectiv zona localităţilor: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Judeţul Maramureş: Târgu Lăpuş, Cupşeni, Coroieni, Vima Mică.

În toate zonele menţionate se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

