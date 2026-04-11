Cea mai rece dimineață de 11 aprilie. Au fost cinci recorduri de temperatură minimă. Câte grade au fost la Miercurea-Ciuc

Meteorologii au înregistrat cinci recorduri ale temperaturilor minime, sâmbătă, când a fost cea mai rece dimineață de 11 aprilie. La Miercurea-Ciuc, temperatura minimă de minus 9,4 grade Celsius a fost înregistrată ca record.

Potrivit informațiilor furnizate de meteorologul de serviciu din Miercurea Ciuc, temperatură negativă al zilei de 11 aprilie a fost minus 9,4 grade Celsius. Condițiile care au dus la scăderea temperaturii au fost un front de aer rece, pe un fond de cer senin și presiune atmosferică relativ staționară.

Locuitorii din Miercurea Ciuc spun că gerul a afectat copacii care abia au înmugurit sau au înflorit. De asemenea, oamenii spun că este obișnuit ca în această perioadă să apară zăpada mieilor, precum și gerul aferent după zăpadă.

Temperaturi înregistrate sâmbătă dimineață:

-9° Miercurea Ciuc

-8° Poiana Stampei

-7° Toplița

-7° Joseni

-6° Bucin

-6° Târgu Lăpuș

-5° Satu Mare

-5° Supuru de Jos

-5° Întorsura Buzăului

-4° Rădăuți

-4° Sighetu Marmației

-3° Baia Mare

-3° Suceava

-3° Bacău

A nins atât de mult în ultimele două zile în unele stațiuni montane încât turiștii glumesc că atmosfera e una de Crăciun în timp ce se pregătesc de schi. În zone precum Voineasa, Şureanu, Borşa ori Sinaia pârtiile sunt acoperite cu un strat generos de zăpadă, după ce vineri a nins ca în mijlocul iernii.

„Vă mai amintiţi recomandările pe care vi le transmiteam anul trecut, prin noiembrie? Nu zic să vă montaţi acum lanţurile antiderapante, dar luaţi în seamă că în unele regiuni montane a nins, iar asta face ca anumite drumuri să fi devenit alunecoase”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliției județene Brașov, Daniel Zontea, care a urcat vineri la Poiana Brașov.

Meteorologul ANM, Alina Şerban, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că vremea se va încălzi în acest weekend în unele regiuni din România, dar că în altele se vor înregistra temperaturi negative. Potrivit declaraţiilor sale, este vorba despre zonele aflate în nordul şi centrul ţării, unde, în noaptea de Înviere, mercurul va coborî chiar şi -4 grade Celsius. Pe de altă parte, ploile, frigul şi ninsorile vor continua până luni în anumite regiuni.