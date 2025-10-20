Cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor: „Pasajul unui front rece a adus o masă polară”. Unde a fost ger

1 minut de citit Publicat la 11:42 20 Oct 2025 Modificat la 11:42 20 Oct 2025

A fost cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Alexey Malgavko

Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, luni dimineaţa, o valoare de minus 9,2 grade Celsius, fiind depăşit recordul de temperatură negativă al zilei de 20 octombrie.

Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de meteorologul de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud Sibiu, vechiul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 9 grade Celsius.

Specialistul a explicat că, după un început de octombrie cu temperaturi deja scăzute, un nou front rece a traversat zona în weekend, aducând o masă de aer polar.

„Temperaturile au coborât la valori extrem de scăzute pentru această perioadă”

Acest episod, combinat cu alte condiţii favorabile răcirii, a dus la scăderea accentuată a temperaturilor.

„Pasajul unui front rece în cursul weekendului a adus o masă polară şi, pe fondul unui cer senin, printr-o răcire radiativă, temperaturile au coborât la valori extrem de scăzute pentru această perioadă, care au condus şi la unele recorduri, caracterizând cea mai rece dimineaţă din 20 octombrie din istoria măsurătorilor, la staţia Miercurea-Ciuc, dar şi la alte staţii din ţară” a declarat Udo Reckerth.

Vremea a fost foarte rece şi în alte localităţi din Harghita.

La Joseni s-au înregistrat minus 8 grade Celsius, la Topliţa termometrele au arătat minus 7 grade, la staţia de munte Bucin au fost minus 6 grade Celsius, iar la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 4 grade.

Meteorologul a mai arătat că vremea va rămâne rece, cu maxime în cursul zilei care vor oscila între 8 şi 10 grade Celsius, iar în noaptea următoare, pe un fond de cer senin, se vor înregistra minime în jurul valorii de minus 8 - minus 9 grade Celsius.

Începând de marţi, meteorologii prognozează o creştere a temperaturilor.