Ciclonul care a adus ploi torențiale în România are acum un nume. Furtuna Agneta a făcut deja ravagii în Europa

1 minut de citit Publicat la 15:41 02 Noi 2026 Modificat la 15:41 02 Noi 2026

Furtuna Agneta a făcut deja ravagii în Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ciclonul mediteraneean care aduce ploi abundente și vânt puternic în România a primit numele Agneta, fiind denumit astfel de meteorologii italieni. Furtuna s-a format în bazinul central al Mării Mediterane și afectează în aceste zile mai multe țări europene, unde au fost emise inclusiv avertizări de cod roșu și portocaliu. Și în România sunt în vigoare alerte de vreme rea, cele mai puternice ploi fiind așteptate în județul Constanța.

Furtuna Agneta aduce ploi torențiale și risc de inundații în Europa

Potrivit MeteoAlarm, Furtuna Agneta s-a format în zona centrală a Mării Mediterane și traversează Italia, deplasându-se către Grecia, unde au fost deja înregistrate precipitații torențiale, furtuni și inundații.

Sistemul ciclonic este însoțit de o activitate atmosferică intensă, cu ploi abundente și risc de noi fenomene meteorologice severe.

Autoritățile au emis avertizări de cod roșu și portocaliu în Italia, Grecia și Bulgaria. În zonele afectate, cantitățile de precipitații ar putea depăși 80-100 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp, ceea ce crește riscul de inundații.

Ciclonul mediteraneean care aduce ploi abundente și vânt puternic în România a primit numele Agneta. Foto: MeteoAlarm

Ciclonul Agneta afectează și România. Constanța, sub cod portocaliu de ploi

Sudul României se află, de asemenea, sub influența ciclonului Agneta, care aduce vreme instabilă, ploi abundente și intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme rea, valabile în perioada 2-4 noiembrie.

Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în județul Constanța, aflat sub cod portocaliu. De luni dimineață până marți dimineață, meteorologii prognozează acumulări de 40-60 l/mp, iar local acestea pot ajunge la 80-90 l/mp. Avertizarea continuă și în următoarele 24 de ore, când sunt așteptate alte 40-60 l/mp.

Coduri galbene de ploi au fost emise și pentru mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv pentru București și Ilfov. În Muntenia și Dobrogea, vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt prognozate și ninsori, cu depunerea unui strat de zăpadă de 5-15 centimetri, iar în unele zone acesta poate ajunge la 20 de centimetri.

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00.