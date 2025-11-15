Cod galben de ceaţă densă în mai multe judeţe din ţară. Lista zonelor vizate

Modificat la 09:13 15 Noi 2025

Publicat la 09:13 15 Noi 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting de cod galben de ceaţă densă, valabile în mai multe judeţe din ţară.

Până la ora 12:00, un cod galben de ceaţă densă, care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, şi pe alocuri burniţă, pentru următoarele judeţe:

Zona joasă a județului Gorj, respectiv zona localităților: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani.

Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Radomirești, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Colonești, Dobrosloveni, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Mihăești, Sârbii - Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești, Văleni, Seaca.

Zona joasă a județului Vâlcea, respectiv zona localităților: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști.

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Segarcea, Podari, Leu, Plenița, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Orodel, Drănic, Lipovu, Carpen, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Caraula, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Perișor, Vârtop, Sălcuța, Întorsura, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare.

Județul Mehedinţi: Strehaia, Vânju Mare, Corcova, Baia de Aramă, Bala, Bălăcița, Tâmna, Oprișor, Butoiești, Șișești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Ponoarele, Florești, Căzănești, Vlădaia, Pădina, Livezile, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Husnicioara, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Șovarna, Corlățel.

Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă, Stremț, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Noșlac, Gârbova, Cricău, Livezile, Câlnic, Rădești, Cut, Blandiana.

Județul Covasna: Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Catalina, Vâlcele, Dobârlău, Lemnia, Hăghig, Ilieni, Poian, Chichiș, Mereni, Valea Mare, Estelnic.

Județul Braşov: Brașov, Făgăraș, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Ghimbav, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Șinca, Recea, Sânpetru, Mândra, Voila, Budila, Șercaia, Viștea, Ucea, Părău, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș.

Județul Mureş: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Ungheni, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Gornești, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Bălăușeri, Ernei, Daneș, Acățari, Mica, Reghin, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Petelea, Suplac, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Cuci, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Coroisânmărtin, Tăureni.

Județul Sibiu: Sibiu, Mediaș, Avrig, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Slimnic, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Brateiu, Alma, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Apoldu de Jos, Ațel, Cârțișoara, Cârța.

Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Cuzdrioara, Călărași, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Cornești, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș.

Județul Sălaj: Gâlgău, Rus.

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Ciceu - Mihăiești.

Până la ora 11:00, un cod galben de ceaţă densă, care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pentru următoarele judeţe:

Județul Bacău: Târgu Ocna, Bârsănești.

Zona joasă a județului Bacău, respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata.

Județul Botoşani: Dorohoi, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Darabani, Cândești, Cordăreni, Viișoara, Concești, Lozna.

Pentru tot Județul Galaţi.

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Crăcăoani, Agapia, Bălțătești, Gârcina.

Zona joasă a județului Neamţ, respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari.

Județul Vrancea: Adjud, Păunești, Homocea, Ruginești, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița, Boghești.

Pentru tot Județul Vaslui.



Județul Ialomiţa: Slobozia, Fetești, Făcăeni, Bordușani, Perieți, Ciulnița, Sudiți, Movila, Stelnica, Cosâmbești, Mărculești, Albești, Buești.

Județul Argeş: Costești, Topoloveni, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Oarja, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca.

Județul Călăraşi: Călărași, Modelu, Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Roseți, Perișoru, Grădiștea, Jegălia, Cuza Voda, Independența, Unirea, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele, Dichiseni.

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Găiseni, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Cosoba.

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Morteni, Lucieni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești.

Județul Teleorman: Tătărăștii de Jos, Poeni, Tătărăștii de Sus, Gratia, Sârbeni.

Până la ora 10:00, un cod galben de ceaţă densă, care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pentru următoarele judeţe:

Județul Arad: Lipova, Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata.

Județul Hunedoara: Ilia, Dobra, Vețel, Zam, Gurasada, Brănișca, Burjuc.

Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici.

Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Orăștie, Călan, Simeria, Hațeg, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Șoimuș, Beriu, Bretea Română, Romos, Geoagiu, Teliucu Inferior, Orăștioara de Sus, Boșorod, Rapoltu Mare, Hărău, Turdaș, Băcia, Totești, Balșa, Pestișu Mic, Mărtinești, General Berthelot, Cârjiți.

Pentru tot Județul Constanţa şi Tulcea.

