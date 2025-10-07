Cod roșu de furtuni în București: ANM a emis alerte meteo în serie, de ploi torențiale și vijelii, valabile de astăzi în Capitală

ANM a emis o avertizare meteo cod roșu de furtuni pentru București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare meteorologică cod roșu pentru municipiul București, valabilă în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00. Fenomenele vizate sunt ploi torențiale și abundente cantitativ.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, în intervalul 7 octombrie ora 10:00 – 8 octombrie ora 09:00, vremea va fi închisă și deosebit de rece. Vor fi ploi, mai importante cantitativ seara și noaptea, cu acumulări de 40...50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, mai ales noaptea, când vor fi rafale de 50...65 km/h. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

În perioada 8 octombrie ora 10:00 – 9 octombrie ora 10:00, vremea se menține închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special în cursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 30...40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei, cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Pentru intervalul 9 octombrie ora 10:00 – 18:00, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, cu cer temporar noros și condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, apropiată de mediile multianuale.

Avertizări meteo succesive pentru București: