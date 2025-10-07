Cod roșu de ploi: 140 de litri/mp în sudul țării. La munte vor fi lapoviță și ninsoare, se va depune un strat nou de zăpadă

Directorul de prognoză ANM Florinela Georgescu a declarat marți, la Antena 3 CNN, că în zonele pentru care au fost emise avertizări cod roșu și portocaliu ploile vor fi deosebit de puternice, iar la munte vor fi lapoviță și ninsoare. Pe creste se va depune strat nou de zăpadă.

De marți seară timp de 24 de ore, mai multe județe din țară se vor confrunta cu ploi abundente și torențiale, descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului.

Astfel, de marți seară ora 21:00 până miercuri la ora 15.00, vor fi ploi torențiale și abundente în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București. Aici, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Totodată, Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei vor fi vizate de un cod portocaliu. Aici, se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

„În aceste județe va ploua abundent și torențial, iar precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice, o combinație între fenomene specifice verii și cele de toamnă”, a declarat directorul de prognoză ANM Florinela Georgescu „Ne așteptăm la intervale de timp în care ploile să fie deosebit de puternice, cu acumulări între 60 și 80 l/mp. Este posibil ca aceste cantități să se acumuleze chiar și în câteva ore.”

Cele mai intense fenomene sunt așteptate în cursul nopții, când ploile torențiale ar putea afecta mare parte din zonele vizate de avertizările meteo. Acestea vor fi însoțite de rafale de vânt ce pot depăși 55–60 km/h în regiunile aflate sub cod galben, portocaliu și roșu.

Situația va fi deosebit de severă și în zona montană, în special în Carpații Meridionali și de Curbură. La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, iar pe creste se va depune un nou strat consistent de zăpadă. „Intensificările vântului vor fi resimțite și în zonele montane, unde se va semnala viscol,” au mai precizat meteorologii.

Autoritățile recomandă populației să fie atentă la actualizările avertizărilor meteo și să evite deplasările în zonele afectate în timpul fenomenelor severe.