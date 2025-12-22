Crăciunul aduce ninsori în aproape toată țara. Se va depune strat de zăpadă. ANM: Și în București va ninge

Românii vor avea parte de zăpadă de Crăciun. Țara noastră este lovită în aceste zile de un val de aer polar care va aduce ninsori în cea mai mare parte a țării, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, la Antena 3 CNN.
Elena Mateescu: Așteptăm precipitații în extindere în cea mai mare parte a țării, chiar începând din 24 decembrie, ajunul sărbătorii Crăciunului. În zonele montane, cu precădere Carpații Meridionali și de Curbură, precipitații sub formă de ninsoare - cantități moderate 15-20l/m² dar și în Moldova. Nu excludem și depunerea unui strat de zăpadă.
Începând din seara de 24 și în zonele din sudul, sud-estul țării așteptăm transformarea precipitațiilor în ninsori, astfel încât, sărbătoarea Crăciunului din acest să „beneficieze” de ninsoare, nu numai în zona montană.
Termic, vorbim de temperaturi maxime de minus 3 grade, cele mai coborâte, în nordul Moldovei, având în vedere masa de aer polar foarte rece dinspre Câmpia Rusă.
Cu siguranță temperaturi ușor pozitive în zona litoralului, doar 5-6°. Minimele coboară în perioada sărbătorilor Crăciunului la valori de -10° în depresiuni, până la cel mult, pe litoral, minus 1- 0°.
Și în Capitală așteptăm ninsori, o vreme rece, cu minime în jurul a minus 6 - minus 5°C și o maximă în jurul a 1- 2°.