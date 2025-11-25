Cum va fi vremea în minivacanţa de 1 decembrie. Şefa ANM: De miercuri scad temperaturile

Vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 40 - 50 km/h, pe arii restrânse și în restul României, au spus meteorologii. Sursa foto: Getty Images

Directorul general al Administrație Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN cum va fi vremea în minivacanţa de 1 decembrie, când mulţi români şi-au făcut planuri alături de cei dragi. Potrivit şefei ANM, de miercuri scad temperaturile şi vin ploile în jumătatea nordică a ţării. Localităţile din această zonă sunt vizate de o alertă meteo de cod galben vânt. Aceeaşi atenţionare meteorologică a fost emisă şi pentru Banat, în sudul Crișanei şi litoral, unde vor fi rafale de 55...65 km/h, iar în Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70 - 80 km/h și la altitudini de peste 17.00 m vor atinge 90 - 110 km/h.

Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 40 - 50 km/h, pe arii restrânse și în restul României.

Elena Mateescu a declarat în cadrul unei intervenţii telefonice la "Decisiv", de la Antena 3 CNN, că săptămâna aceasta şi chiar şi jumătatea săptămânii viitoare ne vom bucura de o încălzire semnificativă, iar gradele vor urca mai mult în termometre decât ar fi fost în mod normal pentru această perioadă a anului, în cea mai mare parte a țării.

"Vorbim, într-adevăr de o vreme mai caldă pentru un final de toamnă şi un debut de primă lună din iarna 2025 - 2026, având în vedere regimul de temperaturi la finalul lunii noiembrie: între 3 până la 14 grade Celsius. Şi, de asemenea, şi primele zile din luna decembrie, mai ales în jumătatea sudică a ţării, contăm pe valori între 10 până la 13 - 14 grade, cu 12 grade, în Capitală.

Până atunci, chiar în următoarele zile: zilele de miercuri şi joi vor fi chiar mai calde, având în vedere cartul la nivelul temperaturilor maxime; pentru ziua de mâine: 8 - 20 de grade. De asemenea, pentru ziua de joi: 18 - 19 grade, pe litoral", a afirmat directorul general al ANM, potrivit sursei citate.

Şefa ANM: Vânt puternic, ploi şi ninsori

"În timp ce, de mâine – o vreme, în răcire doar în jumătatea nordică a ţării, mai ales în nordul Moldovei, acolo unde maximele nu vor depăşi 3 - 4 grade. Vorbim şi de intensificări ale vântului; de altfel, până mâine va fi în vigoare atenţionarea meteorologică de cod galben, ce vizează zona Banatului, sudul Crişanei, zona litoralului, dar şi Carpaţii Meridionali şi Occidentali; intensificări ale vântului cu rafale de 50 - 65 km/h, la munte: 70 - 80 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri: 90 - 110 km/h.

Şi, în acelaşi timp, precipitaţii în zonele mai joase de relief: 20 - 25 l/mp, punctiform: peste 40 l/mp. Iar în zona montană, mai ales începând din a doua parte a săptămânii, posibil ninsori, pe creste", a mai adăugat şefa Administrație Naționale de Meteorologie.