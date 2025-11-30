Duminică cu ploi, lapoviță și ninsoare. Zonele care sunt vizate de informarea meteorologilor

Sunt anunțate ploi, ninsori și lapoviță în mare parte din țară / foto: Colaj Getty Images

Meteorologii anunță că e valabilă duminică o informare de ploi, lapoviță și ninsoare la munte până la ora 20.00.

Informarea vizează ploi moderate cantitativ, lapoviţã şi ninsoare la munte

Astfel, temporar va ploua moderat cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei şi se vor acumula 10...15 l/mp şi izolat peste 25...30 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zãpadã de 5...10 cm, îndeosebi în Carpaţii Orientali.

Angajații de la DRDP au intervenit în mai multe județe în timpul nopții pentru a împrăștia material antiderapant.

Au fost intervenții cu 12 autoutilaje pe autostrăzile A1, A6, A11 și pe DN 7G cu 54 tone antiderapant.

În Timișoara: acțiuni pe DN 68A, cu 5 autoutilaje și 10 tone de material antiderapant.

În Deva: 8 utilaje în teren pe DN 66, DN 68, DN 76 și DN 74 cu 46 tone antiderapant.

În Caransebeș: cea mai amplă mobilizare, cu 32 de utilaje pe DN 6, varianta de ocolire Caransebeș, centura Lugoj, DN 58, DN 58A, DN 58B, DN 68, DN 57, DN 57A, DN 57B și DN 57C. S-au răspândit aproape 190 de tone de material antiderapant.