Frigul cuprinde România. Răcirea vremii e precedată de avertizări Cod galben de vânt puternic. Anunțul ANM

1 minut de citit Publicat la 11:15 10 Oct 2025 Modificat la 11:16 10 Oct 2025

ANM a anunțat o scădere a temperaturilor în zilele următoate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Vremea se răcește în țara noastră iar scăderea temperaturilor este precedată de episoade de vânt puternic, cu rafale de până la 120 de kilometri pe oră în zona montană.

Elena Mateescu, director ANM, a anunțat vineri, la Antena 3 CNN, cum se va schimba situația din punct de vedere meteorologic în următoarele zile.

"Dacă la acest sfârșit de săptămână temperaturile mai cresc ușor, spre 20 - 21 de grade, săptămâna viitoare va fi caracterizată de valori de cel mult 15 - 16 grade.

Însă, până atunci, să vorbim despre ziua de mâine, când vor fi valabile atenționări meteorologice Cod galben. Prima atenționare valabilă începând de sâmbătă dimineață, de la ora 5 până la ora 23.

Pentru Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vorbim de rafale de 70 - 90 de kilometri pe oră, iar la altitudini mai mari de 1700 de metri, vorbim de viteze de 90 - 120 de kilometri pe oră.

Tor mine, de la ora 9, până după-amiază, la ora 18, arealul vizat de intensificări de vânt va fi format din Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Aici se vor produce rafale de 50 - 60 de kilometri pe oră, izolat de 70 de kilometri pe oră.

Nu excludem ca și în restul țării să consemnăm rafale la cote mai reduse, de 40 - 50 de kilometri pe oră.

De săptămâna viitoare vine frigul

Din perspectiva regimului de temperaturi și având în vedere actualizarea estimărilor pentru următoarele patru săptămâni, săptămâna viitoare va fi caracterizată de temperaturi ușor sub cele normale, specifice datei din calendar.

Și mă refer aici la maxime în jurul a 11 - 19 grade Celsius și minime între 1 și 12 grade.,

Chiar și în Capitală, vom avea minime de doar 6 - 7 grade Celsius", a spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.