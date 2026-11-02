Furtuni puternice în București, începând de luni: ANM anunță ploi torențiale și temperaturi maxime de 8 grade

1 minut de citit Publicat la 10:34 02 Noi 2026 Modificat la 10:37 02 Noi 2026

ANM a emis atenţionări Cod galben de ploi, inclusiv în București. Sursa foto: Getty Images

Se anunță trei zile foarte reci și cu ploi torențiale în București. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, emisă de ANM, temperaturile scad la 7 grade începând de astăzi, va ploua, iar vântul va bate cu putere. Municipiul se află sub cod galben de vreme rea.

Luni, 2 noiembrie, vremea va fi închisă și rece, iar ploile vor fi însemnate cantitativ, mai ales pe parcursul zilei. Se vor acumula, în general, între 20 și 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50–60 km/h. Temperatura maximă va fi de doar 8 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 7 și 8 grade.

Nici marți, 3 noiembrie, vremea nu se va îmbunătăți. Cerul va rămâne acoperit de nori, iar ploile vor continua, cu cantități de apă estimate între 15 și 25 l/mp. Vântul va sufla în continuare cu putere, atingând la rafală 50–60 km/h. Temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime de 9–10 grade și minime de 7–8 grade Celsius.

De miercuri, 4 noiembrie, ploile vor începe să slăbească în intensitate. Până seara, cantitățile de apă vor fi de numai 2–5 l/mp, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va crește ușor, până în jurul valorii de 11 grade Celsius.

Pentru Capitală, ANM a emis o informare meteorologică valabilă de luni, 2 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00, care vizează ploile și intensificările vântului. În plus, Bucureștiul se află sub atenționări de ploi însemnate cantitativ și vânt puternic, valabile în două intervale consecutive: de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00, și de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 10:00.