Hartă ANM: Seceta se extinde în România și afectează culturile de porumb. Unde se menține rezerva bună de apă în sol

Deficite de apă în sol (secetă pedologică moderată, puternică şi extremă) se vor înregistra în Maramureş şi Crişana, pe suprafeţe agricole extinse din Banat. FOTO: Hepta

Seceta pedologică moderată, puternică şi extremă va afecta culturile de porumb în mai multe regiuni agricole din ţară, în special în Maramureş, Crişana şi Banat, în timp ce rezerva de apă din sol se va menţine în limite satisfăcătoare şi apropiate de optim în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Olteniei şi Munteniei, potrivit prognozei agrometeorologice valabile în perioada 21 -27 iulie 2026, citate de Agerpres.

"Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura de porumb neirigat, se va situa în limite satisfăcătoare şi apropiate de optim în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Olteniei şi a Munteniei, local în sudul, estul şi centrul Dobrogei, izolat vestul Banatului. Deficite de apă în sol (secetă pedologică moderată, puternică şi extremă) se vor înregistra în Maramureş şi Crişana, pe suprafeţe agricole extinse din Banat, local nordul, centrul şi sud-estul Dobrogei, izolat în nord-estul, estul şi sudul Munteniei, centrul şi nord-vestul Transilvaniei, centrul şi sudul Moldovei, sudul Olteniei", se precizează în prognoză.

Procesele vegetative ale culturilor de câmp şi speciilor pomi-viticole vor fi normale în aproape toată ţara şi chiar intensificate, în special pe suprafeţele cu o bună aprovizionare cu apă a solului. Totodată, la culturile prăşitoare, în zonele afectate de secetă pedologică se vor putea înregistra ofilirea temporară şi răsucirea frunzelor în orele de amiază, precum şi uscarea parţială a aparatului foliar.

Amintim că debitul Dunării la intrarea în România a scăzut, în weekend, la cel mai redus nivel înregistrat din 1996 până în prezent. Situația a obligat autoritățile să limiteze folosirea apei pentru irigații și a afectat parțial transportul naval și activitățile turistice de-a lungul fluviului, scrie Reuters.

Cum vor fi afectate culturile agricole

La grâul de toamnă se vor continua şi chiar finaliza lucrările de recoltare la nivelul întregii ţări, iar în culturile tardive din zonele nordice şi centrale se vor înregistra maturitatea deplină şi recoltarea (30-100%).

În aceea ce priveşte cultura de rapiţă, aceasta va fi recoltată pe ultimele suprafeţe agricole, în aproape toată ţara.

În funcţie de data semănatului, la floarea-soarelui se vor semnala fazele de înflorire (80-100%) şi maturitate în ceară (10-100%), pe aproape întreg teritoriul agricol, cu o stare de vegetaţie pe ansamblu bună, respectiv medie şi slabă pe terenurile afectate de seceta pedologică.

"Sub aspect fenologic, porumbul va înregistra fazele de apariţie a paniculului, înflorire şi mătăsire (10-100%), precum şi maturitate în lapte (10-60%) la hibrizii timpurii şi extratimpurii semănaţi în epoca optimă. În toate bazinele specializate, sfecla de zahăr se va afla predominant la alungirea şi îngroşarea axei hipocotile (70-100%)", susţin specialiştii ANM.

Cartoful pentru consum din majoritatea zonelor de cultură va parcurge creşterea tuberculilor şi înflorirea, iar la soiurile de vară, veştejirea vrejilor.

În plantaţiile pomicole se vor continua înfrunzirea, creşterea/coacerea rodului, dezvoltarea mugurelui terminal şi acumularea zaharurilor în fructe, precum şi recoltarea la cais, piersic, prun, măr, păr.

La viţa-de-vie se vor semnala creşterea frunzelor/lăstarilor/boabelor. De asemenea, la soiurile extratimpurii şi timpurii de masă va fi posibilă declanşarea fazei de maturare a boabelor.

Lucrările agricole în câmp (tratamente fitosanitare, recoltare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, etc.) se vor desfăşura pe ansamblu normal, în aproape toată ţara.

În acest interval va predomina o vreme pe ansamblu normală sub aspect termic, în cea mai mare parte a teritoriului agricol. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 16 - 28 grade Celsius, limite apropiate de mediile climatologice, la nivelul întregii ţări. Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între 20 şi 34 de grade, în toate zonele de cultură, iar cea minimă se va încadra între 11 şi 22 de grade Celsius, pe majoritatea suprafeţelor agricole, valori mai scăzute fiind posibile în zonele depresionare.

Potrivit ANM, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi locale cu caracter de aversă, dar şi torenţial, însoţite de descărcări electrice, căderi de grindină şi intensificări ale vântului, izolat cu aspect de vijelie, în cea mai mare parte a regiunilor. Totodată, cantităţile de apă prognozate pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.