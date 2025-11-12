O masă de aer cu praf saharian traversează Europa, în plină toamnă. Când va ajunge peste România

Praf saharian peste Europa, 12 noiembrie 2025. Sursa foto: SKIRON Forecast

Un val de praf saharian se va deplasa în această săptămână peste vestul și centrul Europei, transportat de mase de aer cald provenite din Africa. Specialiștii atrag atenția că fenomenul nu va ocoli nici România.

Praful saharian urmează să ajungă peste țara noastră spre sfârșitul săptămânii.

Conform meteorologilor, concentrațiile de particule din atmosferă vor fi relativ reduse, astfel că efectele asupra sănătății vor fi minime pentru majoritatea populației. Totuși, persoanele cu afecțiuni respiratorii sau alergii ar putea resimți disconfort, recomandându-se precauție în perioadele cu vizibilitate redusă sau în timpul activităților în aer liber.

Fenomenul de transport transcontinental al prafului saharian nu este neobișnuit, dar este mai puțin frecvent în această perioadă a anului, ceea ce face ca valul de praf să fie vizibil în anumite zone printr-un cer ușor tulbure sau cu nuanțe de galben-portocaliu, în special în orele de dimineață și seară.

În 2025, s-au înregistrat mai multe episoade de acest tip, iar în unele cazuri particulele de praf au fost aduse la sol de ploile care au însoțit fronturile atmosferice.

Praful saharian este un amestec de particule minerale fine, numite aerosoli naturali, provenite din deșertul Sahara. Aceste particule sunt ridicate în atmosferă de vânturile puternice și furtunile de nisip și pot fi transportate pe distanțe foarte mari, chiar de mii de kilometri, ajungând frecvent deasupra Europei, Oceanului Atlantic, Americii de Sud și chiar Caraibelor.

Meteorologii recomandă monitorizarea calității aerului și evitarea expunerii prelungite în aer liber în zilele cu vizibilitate redusă, mai ales pentru persoanele sensibile.