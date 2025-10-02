Un ciclon mediteranean aduce ploi și vijelii de cod roșu în Europa. HARTA țărilor sub avertizare de vreme rea

<1 minut de citit Publicat la 09:45 02 Oct 2025 Modificat la 09:45 02 Oct 2025

Meteorologii nu exclud ca odată cu pătrunderea maselor de aer rece ploile să se transforme, local, în ninsori. Foto: Getty Images

Un ciclon mediteranean aduce ploi abundente și inundații de cod roșu în Serbia, Grecia și Bulgaria. Un cod roșu de vânt este în vigoare și în Croația, unde vântul va depăși 150 de km/h la rafală. Meteorologii au emis și un cod portocaliu de ploi în Italia, Croația și Muntenegru.

Ciclonul mediteranean aduce fenomene extreme în mai multe țări europene. Astfel, Serbia, Grecia, Bulgaria și Croația se află sub cod roșu, în timp ce Italia, Croația și Muntenegru sunt sub avertizare de cod galben.

Vremea rea se va extinde în Balcanii de Est și Centrali, inclusiv în Kosovo, Macedonia de Nord, Grecia, Bulgaria, România, Serbia și parțial în Albania și Muntenegru.

Meteorologii nu exclud ca odată cu pătrunderea maselor de aer rece ploile să se transforme, local, în ninsori, inclusiv în unele zone joase, precum Kosovo, Macedonia de Nord, Bulgaria și Serbia.

În România, meteorologii au emis trei avertizări Cod Portocaliu de ploi, ninsori şi vânt puternic. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi maxime între 7 și 17 grade și minime care pot coborî până la zero grade în anumite zone și chiar în depresiuni.