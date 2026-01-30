Valul de aer polar va ajunge până în Florida, cu minime record în unele zone: O nouă furtună hibernală lovește SUA în acest weekend

Furtună de zăpadă în New York, SUA, 25 ianuarie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Americanii se pregătesc pentru o nouă furtună de iarnă, care aduce temperaturi minime record în mai multe zone, în următoarele zile fiind prognozate ninsori în cantităţi semnificative, în contextul în care urmările intemperiilor înregistrate weekendul trecut continuă să perturbe SUA, transmite vineri AFP, potrivit Agerpres.

Acest eveniment coincide cu un val de frig polar care ar putea aduce temperaturi record în unele zone, inclusiv în Florida, începând de joi seara şi continuând până luni, a avertizat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS).

Ninsori abundente sunt prognozate de-a lungul coastei Atlanticului de Sud, cele mai afectate fiind statele Virginia, Carolina de Nord şi Carolina de Sud, începând de vineri. Vântul puternic ar putea perturba grav călătoriile în întreaga regiune, a avertizat NWS.

Frigul polar care urmează să ajungă în peninsula Florida, adesea ferită de astfel de evenimente, ar putea provoca daune semnificative agriculturii locale, au avertizat, de asemenea, autorităţile.

Furtuna de iarnă de weekendul trecut a provocat peste 100 de decese în SUA

Aceste prognoze vin în contextul în care o mare parte a ţării face eforturi pentru a-şi reveni după furtuna de iarnă de weekendul trecut, când ninsorile abundente, ploaia îngheţată şi frigul intens au provocat perturbări majore ale transporturilor şi peste 100 de decese.

Trei copii, cu vârste cuprinse între şase şi nouă ani, au murit luni, sub privirile mamei lor, după ce au căzut într-un iaz îngheţat din Texas, un stat neobişnuit cu astfel de condiţii de iarnă.

Aproximativ 250.000 de clienţi sunt în continuare afectaţi de pene de curent în Tennessee, Mississippi şi Louisiana, potrivit site-ului specializat PowerOutage.

Chiar şi la patru zile după furtună, numeroase străzi din capitala Washington, D.C., sunt încă insuficient curăţate de zăpadă după intemperii, notează AFP.

Un număr tot mai mare de studii sugerează că schimbările climatice ar putea să joace un rol important în perturbările vortexului polar, un vast sistem de aer rece, de joasă presiune, care circulă în mod normal deasupra Polului Nord.