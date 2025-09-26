Vreme rece în București: Temperaturile nu trec de 18 grade. Prognoza meteo actualizată

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, cerul va fi mai mult noros / sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru București, valabilă în intervalul 26 - 27 septembrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece pentru această dată pe parcursul zilei de vineri, iar temperatura maximă va fi de 18...19 grade.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de până la 40...45 km/h.

De altfel, astăzi, până la ora 21:00, municipiul Bucureşti se află sub incidenţa unei informări meteorologice ce vizează răcirea accentuată şi intensificările de vânt.

Astfel, sâmbătă, vremea se va menține rece. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade.