Profesorul Dan Voiculescu: „Sunt recunoscător bunului Dumnezeu și familiei pentru fiecare zi trăită în cei 79 de ani”

<1 minut de citit Publicat la 13:41 25 Sep 2025 Modificat la 13:41 25 Sep 2025

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a transmis, joi, un mesaj pe blogul său personal, în care a mulțumit celor care i-au transmis urări de ziua sa de naștere: „Mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis astăzi gânduri bune”.

În mesajul său, amintește despre lupta pentru valorile asumate și mulțumește familiei și lui Dumnezeu pentru „fiecare zi trăită în cei 79 de ani pe care îi împlinesc”.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis astăzi gânduri bune.

Sunt recunoscător bunului Dumnezeu și familiei mele pentru fiecare zi trăită în cei 79 de ani pe care îi împlinesc.

În viața mea, au fost atât momente minunate, cât și greutăți cumplite.

Dar când ai credință adevărată, când primești iubirea necondiționată a familiei și încrederea oamenilor pe care îi respecți, înfrunți orice greutate știind că lupta ta are sens. Convins că binele pe care îl slujești merită orice sacrificiu.

Dumnezeu ne încearcă pe fiecare după puterea sa.

Să avem încredere să luptăm mereu pentru valorile pe care le-am asumat. În cazul meu acestea sunt: Demnitate, Onoare, Curaj!”, a scris acesta.