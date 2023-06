Radu Tudor: Informaţii preţioase despre contraofensiva din Ucraina

Radu Tudor, realizator Antena 3 CNN și analist militar, a prezentat informații preţioase despre contraofensiva din Ucraina.

Sursa foto: t.me/supernova_plus

"Agenția France Press face o analiza a debutului contraofensivei declanșate de apărătorii Ucrainei împotriva invadatorilor ruși.", anunță Radu Tudor, pe blogul său.

În conformitate cu linia pe care au adoptat-o de mai multe zile, autorităţile ucrainene rămân foarte vagi în privinţa acţiunilor lor, scrie AFP.

Ruşii afirmă în schimb că au respins o ofensivă ucraineană în regiunea Zaporojie şi asigură că au provocat pierderi grele Kievului.

“Contraofensiva ucraineană a început”, estimează numeroşi observatori, printre care centrul de analiză american Institute for the Study of War (ISW), care precizează cu toate acestea că nu se aşteaptă la “o singură mare operaţiune”, ci la o serie de diferite acţiuni coordonate, cum se întâmplă în prezent.

“Având în vedere utilizarea de materiale occidentale, se pare că ofensiva ucraineană este în curs”, apreciază analistul american Michael Kofman, citat de cotidianul britanic The Financial Times.

De mai multe săptămâni, Kievul organizează în mod minuţios contraofensiva, înmulţindu-şi acţiunile pentru a modela câmpul de luptă: tiruri de drone asupra Moscovei, atacuri asupra teritoriului rus, acţiuni de recunoaştere în forţă pentru a testa apărarea adversarului.

“Presiunea este puternică pe ucraineni şi suntem probabil la un moment de cotitură în război”, analiza miercuri un ofiţer de grad înalt al armatei franceze, comentând asupra diferitelor acţiuni de pregătire ale ucrainenilor, acţiuni care fac parte, în opinia lui, din contraofensivă.

În regiunea Zaporojie, unde ruşii afirmă că au respins un atac, “frontul este puternic fortificat, însă mai puţin dens ca în regiunea Doneţk. Or, dacă se ajunge la Melitopol, acesta este un obiectiv strategic: frontul se va rupe în două. Toate indiciile converg spre această regiune“, afirma la începutul acestei săptămâni istoricul militar francez Michel Goya.

De-a lungul liniei frontului, ruşii au desfăşurat “cam şase linii defensive”, explică o sursă militară franceză. În zona Zaporojie, unii ruşi au denumit acest dispozitiv “linia Faberge”, cu referire la celebrele ouă-bijuterii realizate în secolul al XIX-lea pentru ţarii ruşi.

“Prima linie o constituie nişte puncte de sprijin ce permit să se vadă ce vine, a doua este mai mult pentru a opri atacul, sunt multe mine aici. Apoi vine artileria, primele tancuri pentru contraatac, şi în cele din urmă rezervele, apoi posturile de comandă şi logistica”, detaliază militarul francez. Totul pe o adâncime de circa 30 de kilometri, precizează el.

Pentru ucraineni, “operaţiunile iniţiale ale contraofensivei ar putea fi cele mai dificile şi cele mai lente”, potrivit ISW.“Replieri iniţiale sunt de prevăzut” înainte de a se reuşi străpungerea liniilor de apărare bine stabilite, consolidate de luni de zile de către ruşi.

Găsiți analiza completă AICI.