Abrudean, la Forumul Interparlamentar de Securitate de la Washington: România își menține obiectivul de a aloca 5% din PIB Apărării

1 minut de citit Publicat la 22:10 04 Feb 2026 Modificat la 22:10 04 Feb 2026

Mircea Abrudean, președintele Senatului. sursa foto: Hepta

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat, miercuri, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat la Washington, un eveniment care a reunit oficiali și lideri parlamentari pentru dezbateri privind evoluțiile mediului de securitate internațională și consolidarea cooperării euro-atlantice. Aici, Abrudean a evidențiat faptul că România își menține angajamentele asumate la nivel aliat, inclusiv obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare și securitate până în anul 2035.

"Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat, astăzi, 4 februarie a.c., la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în Washington D.C., Statele Unite ale Americii. Evenimentul a reunit oficiali și lideri parlamentari pentru dezbateri privind evoluțiile mediului de securitate internațională și consolidarea cooperării euro-atlantice.

În cadrul intervenției susținute, președintele Senatului a reafirmat angajamentul ferm al României pentru apărarea colectivă în cadrul NATO și pentru consolidarea securității Flancului Estic al Alianței, subliniind rolul strategic al României în regiunea Mării Negre.

A fost evidențiat faptul că România își menține angajamentele asumate la nivel aliat, inclusiv obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare și securitate până în anul 2035, precum și eforturile de dezvoltare a capabilităților militare și a industriei naționale de apărare, în strânsă cooperare cu partenerii euro-atlantici și, în mod special, cu Statele Unite ale Americii", conform unui comunicat al Senatului.

De asemenea, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat importanța Parteneriatului Strategic România–SUA:

"Președintele Senatului a subliniat importanța Parteneriatului Strategic România–SUA, considerat un pilon esențial al securității naționale, precum și contribuția României la stabilitatea regională, prin investiții în infrastructura strategică, sprijinirea logistică a Ucrainei și Republicii Moldova și consolidarea securității maritime și aeriene în regiunea Mării Negre.

„Garantăm apărarea în regiunea Mării Negre. Menținem cerul sigur, având legislație care ne permite să acționăm ferm în cazul incidentelor cu drone și al încălcărilor ilegale ale spațiului aerian. Menținem marea sigură, pentru că împreună cu Bulgaria și Turcia, am lansat Grupul Operativ pentru Contramăsuri împotriva Minelor din Marea Neagră. Menținem vecinii puternici. Sprijinim Republica Moldova și Ucraina".