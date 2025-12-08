Acces mai ușor la parcare pentru persoanele cu dizabilități. Senatul aprobă cardurile-legitimație

Senatul a adoptat, luni, o propunere legislativă care introduce carduri-legitimație pentru locuri gratuite de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Aceste carduri vor putea fi obținute la cerere și vor fi diferențiate în funcție de tipul de handicap: locomotor sau alte forme de dizabilitate, relatează Agerpres.

În propunerea de modificare a Legii 448/2006 se precizează că „Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de loc gratuit de parcare. Cardurile-legitimaţie sunt de două tipuri: de tip A emis pentru persoane cu handicap locomotor, care folosesc dispozitive de mers (scaun rulant, cadru, orteze, bastoane) şi de tip B pentru alte tipuri de dizabilităţi”.

Autoritățile locale vor avea obligația să marcheze distinct locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii, folosind culori, simboluri grafice și text.

În același timp, proiectul prevede sancțiuni pentru șoferii care folosesc necorespunzător aceste locuri. Beneficiarii cardurilor de tip B care parchează pe locurile rezervate persoanelor cu handicap locomotor vor putea fi amendați cu sume între 500 și 1.500 de lei.

Senatul a adoptat în aceeași zi și o altă completare a Legii 448/2006, care vizează accesibilizarea serviciilor sociale.

Proiectul stabilește că furnizorii de servicii sociale acreditați, publici sau privați, trebuie să adapteze informațiile, comunicarea, procedurile și mediul informațional la tipul de dizabilitate al beneficiarilor, fie că este vorba despre dizabilități senzoriale, intelectuale, psihice sau de comunicare.

Potrivit aceluiași document, serviciile sociale trebuie să pună la dispoziție materiale accesibile, precum documente în format Braille, materiale audio, video subtitrat, interpretare în limbaj mimico-gestual sau soluții de comunicare augmentativă și alternativă.

Personalul va trebui instruit în comunicare adaptată, iar furnizorii vor avea obligația să asigure semnalizare accesibilă – pictograme, semnale tactile, sonore sau vibrații – precum și proceduri și ghiduri simplificate, cu suport vizual.

Ambele inițiative legislative aparțin unui grup de parlamentari liberali și urmează să fie discutate de Camera Deputaților, care este forul decizional.